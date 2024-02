Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 15 februari, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

NOG VRIJ REGENACHTIG | ZATERDAG DROGE DAG

We zitten een stuk van vandaag nog in het weerpatroon van de laatste 24 uur. Want het is zwaar bewolkt en nevelig en vrij vaak valt er regen of motregen. Vanmiddag is er in eerste instantie ook nog kans op wat regen maar later in de middag en vanavond is het droog. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten tot zuiden met windkracht 2 tot 4, later waait de wind uit het zuidoosten en daarmee stijgt de temperatuur tot 13 graden.

Vannacht draait de wind terug naar het zuidwesten en er kan wat lichte regen vallen, morgen gaat het in de loop van de ochtend regenen en morgenmiddag regent het af en toe. De temperatuur is vannacht ongeveer 9 graden en morgen 12 á 13 graden.

Dus het is nog vochtig weer morgen, maar morgenavond gaat dat veranderen want dan draait de wind naar het westen. Dat geeft zaterdag een vrij mooie dag met zonnige perioden en stapelwolken, en maxima rond 9 graden. Een betere temperatuur voor half februari.

Na die zaterdag valt er zondag weer wat regen, maar de eerste helft van de volgende week is droog met af en toe zon.