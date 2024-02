GroenLinks eist opheldering over verhoging geluidsnormen rondom Eemshaven

EEMSHAVEN – GroenLinks is verbijsterd over het nieuws dat de geluidsnormen rondom de Eemshaven omhoog bijgesteld worden door de gemeente Het Hogeland. Volgens de partij is dit een breuk met de afspraken die zijn gemaakt voor de uitbreiding van het bedrijventerrein in de Oostpolder. Hiermee wordt schade aan het proces aangebracht en neemt bovendien het risico op overlast voor omwonenden tegen beloften in toe. GroenLinks eist daarom duidelijkheid van de gemeente en van de Provincie Groningen.

Omwonenden van de Eemshaven uit het dorp Oudeschip protesteren sinds enige tijd tegen het besluit van de gemeente Het Hogeland. Zij zijn het niet eens met de verhoging van de geluidsnormen van 50 naar 60 decibel, aangezien dit de leefbaarheid in de omgeving verslechterd. Een dergelijke toename betekent dat het geluid twee keer zo hard klinkt en qua volume vergelijkbaar is met een hoog overvliegende straaljager. In de Hogelandster gemeenteraad stelt GroenLinks daarom vragen aan de wethouder. “Omwonenden willen weten waar ze aan toen zijn. Komt er meer geluidsoverlast?” aldus fractievoorzitter Anne Marie Smits.

Voor de Statenfractie is dit reden om aan de bel te trekken, aangezien een verruiming van de normen ingaat tegen eerder gemaakte afspraken. De verhoging gaat in tegen besluiten die door Provinciale Staten genomen zijn en toezeggingen die door bestuurders gedaan zijn. De partij voelt zich misleid en wil daarom duidelijkheid over hoe dit heeft kunnen gebeuren. Ook wil ze dat het college zich houdt aan de bestaande normen, zeker aangezien de ontwikkeling definitief doorgang vindt. De Boer: “Al sinds het eerste voornemen was het uitgangspunt om de Oostpolder te ontwikkelen binnen de bestaande milieukaders. Wij willen de zekerheid dat zo blijft en daarmee de overlast voor omwonenden minimaal. Het kan niet zo zijn dat nu de wedstrijd begonnen is ineens de doelpalen verzet worden! Dit is niet volgens de afspraak!”

Ingezonden