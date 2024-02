Grootschalige wegwerkzaamheden aan de N33 tussen Zuidbroek en de Eemshaven

ZUIDBROEK, EEMSHAVEN – In opdracht van Rijkswaterstaat wordt vanaf maandagochtend 19 februari 2024 tot medio maart 2024 grootschalig onderhoud uitgevoerd aan de N33 in de provincie Groningen. Na de laatste vorstperiode is het asfalt van de N33 tussen knooppunt Zuidbroek en de Eemshaven op vele locaties kapot gegaan. Zowel de bovenlaag als de tussenlaag van dit deel van de N33 is beschadigd. Deze wegwerkzaamheden brengen verkeershinder met zich mee.

Ingrijpen is nu nodig

De schade is zodanig en op zo’n grote schaal, dat de weg niet meer voldoet aan de eisen en er ingrijpend herstel nodig is. Er stond al groot onderhoud gepland aan de N33 tussen Zuidbroek en de Eemshaven. Door de afgelopen vorst- en dooiperiode is de kwaliteit van het asfalt van de N33 echter snel slechter geworden, waardoor ingrijpen nu noodzakelijk is.

In twee fases werken aan de weg

De wegwerkzaamheden vinden plaats in twee fasen. In fase 1 wordt vanaf knooppunt Zuidbroek tot Appingedam nieuw asfalt aangebracht in de beide rijrichtingen. Deze werkzaamheden starten in de nacht van zondag 18 februari op maandag 19 februari om 02.00 uur en eindigen op woensdagavond 28 februari om 18:00 uur, dit is wel afhankelijk van de weersomstandigheden.

In fase 2 wordt nieuw asfalt aangebracht op het weggedeelte van Appingedam tot de Eemshaven, eveneens in beide rijrichtingen. Deze werkzaamheden starten op woensdagavond 28 februari vanaf 18:00 uur en duren tot en met zondagavond 17 maart 18:00 uur. Indien de werkzaamheden door slechte weersomstandigheden gehinderd worden zal het werk mogelijk tot een week uitlopen.

Omleidingsroutes

Tijdens de werkzaamheden is een deel van de N33 gestremd voor alle verkeer en dat brengt verkeershinder met zich mee. In fase 1 is het gedeelte van knooppunt Zuidbroek tot Appingedam gestremd en in fase 2 is er een stremming van Appingedam tot de Eemshaven. Tijdens de werkzaamheden zijn omleidingsroutes beschikbaar. Deze routes worden met gele borden aangegeven.

