Nieuwe expositie in Galerie Erika Stulp

OUDESCHANS – Van vrijdag 15 maart tot en met zondag 16 juni kunt u in Galerie Erika Stulp de expositie ‘Van heinde en ver’ bekijken.

Achterliggende gedachte: Oudeschans was altijd een bruisend kunstenaarsdorp en dat is het eigenlijk nog steeds! Er kwamen kunstenaars van heinde en ver, maar inmiddels zijn er veel leuke ateliers en winkeltjes verdwenen. Er is nog steeds veel kunstzinnige potentie onder de bewoners en ook in de omgeving van Oudeschans. Galerie Erika Stulp hoopt dat dat weer meer zichtbaar gaat worden.



In Vesting Museum Oudeschans, naast de galerie gelegen, worden oude schatten van onder de grond van Oudeschans (heinde) getoond. De deelnemende kunstenaars komen oorspronkelijk van ver, tenminste als Emmen ook van ver is.

Marjolijn van Ginkel toont werk in gemengde techniek en collage op een figuratieve, kleurrijke manier.

De thema’s gaan over mensen die onderweg zijn, waarbij ze andere mensen ontmoeten, waarin zich een wijze manier van bewustzijn ontpopt. Uit het leven gegrepen!

Loes Plant heeft jaren doorgebracht in het binnenland van Portugal. Haar inspiratiebron is de aarde in al zijn kleuren en structuren. Loes plakt haar bodemvondsten letterlijk op het doek en zet daarmee het tactiele materiaal centraal (je mag er voorzichtig aan voelen). Ook de aardkleuren met al zijn soorten van pigmenten, zijn oogstrelend. De abstracte vormen in kleur en structuur geven je de steun van moeder aarde.

Peter Timmermans heeft jaren in Frankrijk gewoond en heeft daar veel ondernomen, zoals een grote boerderij met binnenplaats verbouwd, paarden verzorgd, wijn gemaakt….. Peter is naast beeldhouwer ook bioloog. De rotstekeningen, te vinden op zijn voormalig landgoed, zijn voor hem een inspiratiebron.

Peter last grote monumentale beelden en maakt ook kleiner werk zoals ready-mades en gegoten organisch gevormde beelden in gips met zand of in brons. Het werk is abstract met figuratieve elementen.

Max Niematz is naast kunstschilder ook erkend auteur (prachtige romans en dichtbundels, google maar).

Max woont deels in Oudeschans en deels in Italië. Hij werkt met verschillende materialen op het doek op een non-figuratieve , grafische wijze, te beginnen met een stip. Ergens op het doek komt een nieuwe stip. Zo ontstaat er een relatie tussen die twee. Op een meditatieve manier bouwt hij verder zodat er een patroon van ‘relaties’ ontstaat. Als je de rust neemt om wat langer te kijken naar al die ontstane verschijningsvormen, dan komen er misschien allerlei associaties bij je naar boven.

Erika Stulp komt oorspronkelijk uit Friesland, wat we in Groningen ook weleens zien als het buitenland.

Wel heeft ze geëxposeerd over de hele wereld en er inspiratie opgedaan. Erika is 2 jaar geleden neergestreken in Oudeschans en vindt hier nu volop haar inspiratie in de karakteristieke huisjes en gebouwen en in de polders met hun bomenrijen, dijkjes en rulle klei met al zijn diversiteit aan begroeiing.

Ze drukt zich uit in een eigen expressionistische stijl, vol vorm, kleur en figuratie.

De officiële opening is op 17 maart om 16.00 uur en wordt verricht door Wiebe Klijnstra, voormalig programmamaker en presentator van RTV Noord. De deelnemende kunstenaars zijn aanwezig.

Titel: ‘Van heinde en ver’

Waar: Galerie Erika Stulp

Molenweg 4

Oudeschans



Openingstijden van de galerie:

Elke vrijdag-zaterdag-zondag van 13.00-17.00 uur en op verzoek 0636167686

Ingezonden door Erika Stulp