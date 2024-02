Steunouder Westerwolde viert 1-jarig bestaan

WESTERWOLDE – Steunouder Westerwolde bestaat donderdag 15 februari 2024 een jaar! Op vrijdag 19 april 2024 vieren we dit feest in het MFA De Zuides in Sellingen. Alle ouders, kinderen en andere geïnteresseerden uit Westerwolde zijn uitgenodigd. De uitnodiging kun je tegen die tijd vinden op onze social mediakanalen.



Wat is een steunouder?

Een steunouder biedt plezier aan het kind en steun aan de ouder. Een steunouder is een vrijwilliger die één of twee dagdelen per week een kind opvangt, zodat de ouders even tijd voor zichzelf hebben. Opvoeden is soms lastig en dan is het fijn als je dat niet alleen hoeft te doen en dat iemand je kan helpen. Maar niet iedereen heeft familie of buren die kunnen helpen. Soms belanden ouders in een stressvolle situatie, die een vervelende invloed kan hebben op de kinderen. Steunouder Westerwolde wil dit voorkomen door steunouders aan deze gezinnen te koppelen.



Wat hebben wij het afgelopen jaar gedaan?

Het afgelopen jaar hebben we ons ingezet om zoveel mogelijk ouders en kinderen te helpen. We begonnen met het eigen maken van de werkwijze van Steunouder. Daarna hebben we ons best gedaan om Steunouder Westerwolde bekend te maken bij gezinnen die hulp nodig hebben.

Monique Glazenborg, coördinator Steunouder Westerwolde: “We waren heel blij toen we de eerste aanmeldingen kregen. Toen konden we echt aan de slag: we gingen bij gezinnen langs om te praten over wat ze nodig hadden. Ook gingen wij in gesprek met de vrijwillige steunouders om te horen wat hun wensen en mogelijkheden zijn. Zo konden we de beste match maken tussen ouders die hulp zochten en ouders die wilden helpen.”



Resultaat

In het afgelopen jaar zijn we in gesprek geweest met 12 vraaggezinnen en 18 steunouders. We hebben tot nu toe 9 gezinnen kunnen koppelen aan steunouders, waarvan 1 nog in de kennismakingsfase. En het initiatief blijft groeien. Zo zijn we met verschillende gezinnen, ouders en netwerkpartners in gesprek om nog meer ouders en kinderen te helpen.



Nog meer gezinnen helpen

Monique: “We willen dit jaar gezinnen blijven helpen door ze te koppelen aan steunouders. Deze mensen geven kinderen van andere gezinnen een leuke, gezellige middag, waardoor de vraagouders weer wat meer lucht en ruimte krijgen. En dat doen we nu al een jaar!”

Ingezonden