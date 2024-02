Week van de Circulaire Economie in Groningen

GRONINGEN – Van 11 t/m 16 maart 2024 vindt de negende editie van de Week van de Circulaire Economie plaats. Door heel Nederland worden evenementen over de circulaire economie georganiseerd. Samen met diverse partners biedt SDG House Groningen (Noorderpoort) in deze week een inspirerend programma aan voor stadjers, ondernemers en het onderwijs.

Het doel van de Week van de Circulaire Economie is te laten zien hoe circulair ondernemen in de praktijk werkt. De beste voorbeelden krijgen een podium, voorlopers ontmoeten elkaar en kennis wordt gedeeld. Vanuit de Groningse hub ligt deze week de focus onder andere op het onderwijs. Noorderpoort en Alfa-college organiseren samen met diverse partners (waaronder stichting WerkPro) challenges voor studenten, waardoor ze een beter besef krijgen van hun rol in een circulaire economie.

De kick-off van de week is op 11 maart bij bierbrouwerij De Prael. Op 15 maart is de nieuwe Textielhub in Groningen open voor publiek, met onder meer een markt waar circulaire textielinitiatieven te vinden zijn en de workshop “Bewegen in onzekerheid” met inleidende sprekers Kees Brouwer en Merlijn Twaalfhoven. De officiële opening van de Textielhub vindt plaats op 18 maart. Het volledige programma van de week is te vinden op www.sdghousegroningen.nl. Hier kunnen ook individuen of organisaties, die zelf een evenement over circulariteit willen organiseren, zich aanmelden.



Wie heeft de Week van de Circulaire Economie bedacht?

De Week van de Circulaire Economie is een initiatief van Het Versnellingshuis , een landelijk programma dat het Nederlandse bedrijfsleven helpt circulair te ondernemen. SDG House Groningen (Noorderpoort) is partner van het Versnellingshuis en Het Groene Brein. Wij organiseren en promoten evenementen, in samenwerking met regionale partners, onder de vlag van de landelijke Week van de Circulaire Economie.

Onze regionale partners voor de Week van de Circulaire Economie 2024 zijn onder meer: Noorderpoort, Alfa-college, G-ROND, stichting WerkPro, Eromesmarko en Vereniging Circulair Groningen.



