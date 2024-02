Yvonne winnares tweede regionale voorleeswedstrijd gemeente Westerwolde

BELLINGWOLDE – Vanmiddag heeft Yvonne Wiering de tweede regionale voorleeswedstrijd van de gemeente Westerwolde gewonnen. Zij las voor uit het boek: Lasergame, geschreven door Maren Stoffels.

Biblionet Groningen organiseert deze maand de regionale voorrondes van De Nationale Voorleeswedstrijd. Er zijn maar liefst 162 schoolkampioenen die tijdens de regionale voorronde hun uiterste best gaan doen om een plek in de provinciale finale te bemachtigen.

Regionale voorronde in Westerwolde

Bibliotheek Westerwolde organiseerde gisteren en vandaag twee regionale voorrondes van De Nationale Voorleeswedstrijd. Daar deden de schoolkampioenen van 14 basisscholen uit Westerwolde aan mee. Dit vond gisteren plaats in de bibliotheek van Ter Apel en vanmiddag in Partycentrum De Meet in Bellingwolde.

De jury voor deze voorrondes bestond uit wethouder Wietze Potze en logopediste Margreet Huiting. Gisteren werd de jury aangevuld met oud –bibliothecaresse Ina Habing en vandaag met oud- ambtenaar uit de voormalige gemeente Bellingwedde: Simonet Schroot.

In Partycentrum De Meet deden vandaag negen leerlingen mee: Silver Weideman van Willem Lodewijck Bourtange, Thijmen Lemstra van de Wiekslag Blijham, Tycho Willemsen van de Westerschool Bellingwolde, Yvonne Wiering van Plaggenborg Jipsinghuizen, Kirsten Nijenhuis van Op d’Esch Sellingen, Nynke de Boer van de Oosterschool Bellingwolde en Amber Kleef van de Vlonder Wedde.

Voordat de deelnemers hun plaats in de zaal innamen kregen ze een gelukspoppetje. Daarna werd de middag geopend door leesconsulente Hennie Nijmeijer. Zij stelde haar collega’s: Henriëtte Bolke en Kratia Heemstra aan het publiek voor. Daarna was het tijd voor de jury om zich voor te stellen.

De organisatie had een papieren hart geknutseld, waarop briefjes met daarop de namen van de deelnemers waren geplakt. De eerste naam werd door Simonet Schroot onthuld; daarna koos de deelnemer die klaar was met voorlezen het volgend briefje.

Nadat alle zeven deelnemers klaar waren met hun voorleesbeurt, waarbij ze zich ook voorstelden en vertelden waarom ze voor een bepaald boek hadden gekozen, was het pauze en tijd voor de jury om een winnaar te kiezen. Hierbij letten ze op o.a. of de deelnemers contact met het publiek maakten, de verstaanbaarheid en of de toehoorders werden meegenomen in het verhaal.

Tijdens de pauze werd er een quiz gehouden, waarbij de kinderen naar aanleiding van plaatjes, emoticons en cryptische omschrijvingen moesten raden over welk bekend kinderboek het ging. Daarna was het tijd voor de jury om de uitslag bekend te maken. Alle zeven deelnemers kregen een oorkonde en een paar sokken. Vijf deelnemers eindigden op de derde plaats. Nynke de Boer werd tweede en staat daarmee reserve voor de winnares: Yvonne Wiering.

Provinciale finale

De winnaars van de regionale voorrondes plaatsen zich voor één van de twee halve finales waarvan acht voorleeskanjers doorstromen naar de provinciale finale op 17 april in VanBeresteyn in Veendam. Uiteindelijk lezen twaalf provinciale voorleeskampioenen tijdens de landelijke finale op 22 mei in de schouwburg in Utrecht voor uit hun favoriete boek en strijden om de titel De Nationale Voorleeskampioen 2024.

De Nationale Voorleeswedstrijd

De Nationale Voorleeswedstrijd is een initiatief van Stichting Lezen in samenwerking met de Vereniging Openbare Bibliotheken. In de provincie Groningen is de coördinatie van deze wedstrijd belegd bij Biblionet Groningen. Het doel van de wedstrijd is om kinderen te motiveren om te lezen en hen enthousiast te maken voor kinder- en jeugdboeken.

Foto’s: Jan Glazenburg