Leden van het NUT luisteren geboeid naar Georg van der Peet van Stichting Hannekemaaierspad

BELLINGWOLDE – Gisteravond werden leden van het NUT, afdeling Bellingwolde, mee teruggenomen naar de 17e eeuw, de tijd dat seizoenarbeiders uit Duitsland naar Nederland trokken om hier arbeid te verrichten in o.a. steenfabrieken of om graslanden te maaien.

Voor een bomvolle zaal in Partycentrum De Meet vertelde Georg van der Peet, van Stichting Hannekemaaierspad, over de Tichelaars en de Hannekemaaiers. Dit waren trekarbeiders uit verschillende delen van Noord-Duitsland die tussen de 17e en begin 19e eeuw in het voorjaar naar Nederland liepen om bij boeren gras te gaan maaien (Hannekemaaiers) of in steenfabrieken te werken (Tichelaars). Ze waren bepakt met gereedschap en grote hoeveelheden spek en gerookt varkensvlees omdat dat goedkoper was dan kopen in Nederland. De term Hannekemaaier is afkomstig van de naam Johannes, doorgaans afgekort tot Hannes en is ontleend aan de dag van traditionele indiensttreding, Sint Johannesdag (24 juni). In het najaar liepen ze weer terug naar huis. De voornaamste reden was dat de lonen hier hoger waren dan in eigen land.

De paden die zij namen lagen op de hoger gelegen zandruggen. De uitgestrekte veen- en moerasgebieden zorgde er voor dat men soms flink om moest lopen om op de plaats van bestemming te komen. Hierdoor was er dus een heel netwerk van paden ontstaan die door de trekarbeiders werden gebruikt. In Nederland werd ook met de trekschuit gereisd.

Omdat het reizen in die tijd nogal eens gevaarlijk kon zijn, reisden de Hannekemaaiers in groepen. Afhankelijk van het moment van reizen kon een groep bestaan uit trekarbeiders (Hollandgangers) met verschillende beroepen. Om in groepen te kunnen reizen had men verzamelpunten afgesproken. Dit waren bijzondere, duidelijk herkenbare plaatsen, zoals een oude eik, een grote steen of een brug. Onderweg waren vaak vaste plaatsen voor het eten en slapen.

Natuurlijk gebeurde door al die jaren heen onderweg wel het een en ander. Vooral op de terugweg bezweken, de soms uitgeputte arbeiders, nogal eens. Er zijn meerdere meldingen van moorddadige overvallen. Ook berovingen binnen de eigen groep kwam voor. De laatste doodstraf met zwaard betrof een overval op trekarbeiders. Veel van deze incidenten zijn aanleiding geweest tot gedenktekens op de plek des onheils. Vele hiervan zijn nu nog aanwezig.

Stichting Hannekemaaierspad vindt het belangrijk dat de cultuurhistorische paden die de Hannekemaaiers bewandelden blijven bestaan. Deze meestal onverharde paden dreigen in rap tempo te verdwijnen. Door hen op te nemen in nieuw ontwikkelde wandelroutes neemt de bekendheid toe en worden de paden steeds meer belopen.

De stichting gaat in de toekomst meer routes van het Hannekemaaierspad uitwerken. Er wordt aangesloten op bestaande trajecten Bourtange – Bakkeveen en Bakkeveen – Lemmer door uitbreidingen in Noord-Nederland aan de ene kant en naar Duitsland aan de andere kant. Een deel van de maaiers ging eerst aan de slag als veenarbeider voordat men verder trok naar de maaigebieden. Ook dit is mede een oorzaak van meerdere routes van Duitsland naar Nederland.

Bron: Stichting Hannekemaaierspad

Foto’s: Jan Glazenburg