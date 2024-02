Senna van Klinken wint de eerste regionale Westerwolde Voorleeswedstrijd

Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 16 februari, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

LICHT WISSELVALLIGE DAG | MORGEN DROOG

Het is eerst wisselend met een paar opklaringen en een bui, maar vanmiddag is het meestal bewolkt met af en toe wat regen, vanavond zijn er weer een paar opklaringen en een enkele bui. De wind draait van zuidwest naar west en is meestal matig, de maximumtemperatuur is 13 graden maar vanavond daalt dat naar 8 graden.

Vannacht is er een noordwestenwind met kans op een bui vanuit het Waddengebied bij 5 á 6 graden. Morgen is er een zwakke tot matige westenwind en dan is het droog met zonnige perioden, afgewisseld door stapelwolken. Een mooie dag dus morgen, maximumtemperatuur rond 10 graden.

Maar lang plezier hebben we daar niet van want zondag gaat het in de loop van de dag vrij langdurig regenen en 10 tot 15 mm aan neerslag is dan goed mogelijk. Maandag en dinsdag zijn daarna wisselend met soms zon en een enkele bui, vanaf woensdag neemt de kans op regen weer wat toe. Middagtemperatuur zondag ook weer rond 10 graden, midden volgende week rond 9 graden.