Themaweek over liefde op de RSG

TER APEL – De werkgroep Gezonde School van de RSG organiseerde van 13 t/m 16 februari de themaweek “Doe FF Lief!”. In deze week was er extra aandacht voor de thema’s liefde, relaties en seksualiteit. Een aantal klassen zag dinsdag de voorstelling ‘Look at me (not them)’ over sexting en victim blaming.

Op Valentijnsdag werden vele leerlingen verblijd met een prachtige rode roos, aangeboden door een stille aanbidder of gewoon van een goede vriend of vriendin. Op deze dag kwam ook Klaas Spekken, winnaar van het COC Songfestival, samen met pianist Tony Hoyting optreden en daarna ontstonden er mooie gesprekken over ‘jezelf mogen zijn’ en diversiteit.

Op donderdag kregen alle leerlingen een traktatie, met liefde bereid door een aantal leerlingen uit klas 2. En op vrijdag was er in de kantine een heuse ‘love-room’ ingericht waar het DMG en jongerenwerkers van Welzijn Westerwolde met de leerlingen in gesprek gingen over liefde en seksualiteit.

Ook in diverse lessen werd (extra) aandacht besteed aan de liefde; zo luisterden de leerlingen bijvoorbeeld naar het prachtige nummer ‘Stukje van mij’ van zangeres Meau en keken ze naar het bijbehorende filmpje over online shaming #RSGdeeltnietmee.

Het was een leerzame en liefdevolle week.

Ingezonden door Marian Fischer