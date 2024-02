Verslag van Jan Bossen van het ommetje door Heede

HEEDE – Woensdag organiseerden de wandelcoaches een wandeling door Heede. Hieronder het verslag met foto’s gemaakt door Jan Bossen.

Op woensdag 14 februari hadden de coaches van WandelenWerkt als startpunt gekozen voor Baeckerei en Konditorei Flint in Heede, Duitsland. Hier stond de koffie op de tafels en konden de wandelaars zich eerst tegoed doen aan Kaffee mit Kuchen. En daar werd dankbaar gebruik van gemaakt. Ondertussen konden de wandelaars die zich ook deze dag weer vooraf hadden opgegeven zich melden bij de coaches.

Ook deze dag weer de drie gebruikelijke afstanden met verschillende routes. De groep voor de wandeling van 10 km vertrok om 9.15 uur en wandelde direct richting rivier de Eems. Hier ging de wandeling langs de achterkant van de begraafplaats en Gebetstätte. Heede is een pelgrimsoord voor de Mariaverering. Het is een klein, en niet commercieel pelgrimsoord. In de nazitijd is Maria verscheidene malen aan een viertal meisjes verschenen. Hitler heeft hen vervolgens op laten nemen in een psychiatrische inrichting.

Na de oorlog werd Heede een bedevaartsoord. In 2000 werd de verschijning officieel erkend door de bisschop van Osnabrück. Rond het kerkhof/begraafplaats is de kruisweg van Jezus uitgebeeld. Hier wordt zo in de buurt van de Paastijd een processie gehouden en wordt het kruis over deze kruisweg meegevoerd. Er wordt dan bij elk monument halt gehouden om datgene dat wordt afgebeeld te gedenken.

Bij de Eems aangekomen ging de wandeling richting uitkijkpost waar even een korte pauze werd gehouden. Liefhebbers konden even de toren beklimmen, maar er viel weinig te zien. Dit was vooral te wijten aan het miezerige weer. Wat ook opviel, wat zijn de landerijen langs de Eems nog steeds ontzettend nat. En ook de onverharde wegen die werden gevolgd waren op veel plekken een enorme modderpoel.

Terug in Heede ging het weer richting Konditorei Flint. Daar stond voor de liefhebbers zoals gebruikelijk de soep met brood weer klaar. Deze keer kaassoep met een origineel Duits Weizenbrötchen.

Ingezonden door Jan Bossen