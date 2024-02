Wandelen in Westerwolde zoekt nieuwe vrijwilligers voor onderhoud wandelroute

WESTERWOLDE – Stichting Wandelen in Westerwolde onderhoudt meer dan vijftig wandelroutes in Zuidoost-Groningen. Dat gebeurt door allemaal vrijwilligers. Onder meer vanwege leeftijd en verhuizing vielen er de afgelopen tijd wat vrijwilligers af. Daarom is de stichting op zoek naar nieuwe vrijwilligers die een paar keer per jaar hun eigen route willen beheren.

Stichting Wandelen in Westerwolde beheert het bijna honderd kilometer lange Westerwoldepad. Daarnaast heeft de stichting veertig kortere, eigen routes. Ook onderhoudt Wandelen in Westerwolde twaalf wandelroutes van Staatsbosbeheer. Elk van de routes en de tien etappes van het Westerwoldepad worden bijgehouden door één of twee vrijwilligers per route of etappe. De vrijwilligers onderhouden dus in totaal zo’n vijfhonderd kilometer aan wandelroutes.

De vrijwilligers controleren een paar keer per jaar of de route en de aanwijzingen in de routebeschrijving nog kloppen. Alle routes zijn gemarkeerd met onder meer paaltjes, schildjes, bordjes en stickers. De vrijwilligers controleren ook of die markeringen nog in orde zijn. Bovendien verrichten zij tijdens hun controleronde zo nodig wat licht snoeiwerk, bijvoorbeeld het afknippen van een enkele lange tak. Is er uitvoeriger snoeiwerk nodig, dan geeft de vrijwilliger een signaal af aan de betreffende coördinator. Die schakelt dan de snoei- en onderhoudsploeg in. Ook deze ploeg bestaat uit vrijwilligers.

De vrijwilligers die de routes beheren, doen hun rondes op momenten dat het hen zelf goed uitkomt. Zij maken deel uit van een groep van in totaal zo’n tachtig vrijwilligers. “Het is een gezellige groep die ook af en toe even bij elkaar komt om bij te kletsen of wat leuks te doen”, vertelt voorzitter Henk Oosterhuis. “Dankzij het werk van de vrijwilligers kunnen we een kwalitatief zeer goede wandelinfrastructuur in de benen houden. Dit is van groot belang voor de ontwikkeling van Westerwolde als wandelgebied.”

Mensen die eventueel vrijwilliger willen worden of die vragen hebben, kunnen contact opnemen via e-mailadres westerwoldepad@gmail.com.

Ingezonden