Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 17 februari, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

VANDAAG DROOG | MORGEN VEEL REGEN

De luchtdruk is de laatste dagen flink gestegen en beweegt zich vandaag tussen de 1025 en 1030 millibar. Het is dan ook droog en er zijn een paar mooie zonnige perioden, maar er zijn zeker ook bewolkte perioden. In ieder geval is het een rustige zaterdag: er staat meestal windkracht 2 uit het westen, later draait de wind naar het zuidwesten tot zuiden en de maximumtemperatuur is 10 graden.

Vanavond is er kans op een enkele bui en in de loop van de nacht gaat het regenen. Dat is ook een aanzet tot een natte zondag want er zijn dan flinke perioden met regen. Dat begint dus al in de ochtend en gaat in de middag min-of-meer constant door. Pas in de loop van morgenavond lijkt het wat droger te worden en 15-20 mm aan regen is mogelijk. De temperatuur ligt in de regen rond 9 graden, bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind.

Na dit weekend is er op maandag een noordwestenwind met veel bewolking en een enkele bui, dinsdag zijn er wat meer opklaringen maar vanaf woensdag neemt de kans op regen weer toe. Dus begin volgende week is het net als vandaag heel redelijk weer, met ook dan middagtemperaturen van 9 of 10 graden.