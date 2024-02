Driekwart stands Landbouwbeurs al bezet

Westerwolde Weerbericht van: | Zondag 18 februari, 10.00 uur door Jules Geirnaerdt

VERREGENDE ZONDAG | WISSELVALLIG WEEKJE

De luchtdruk iks sinds gisteren flink gedaald maar ligt vanmiddag nog tussen de 1015 en de 1020 millibar. Er zijn geen grote lagedrukgebieden in de buurt, maar toch is het zeer regenachtig en nat: tot in de avond is het bijna geen moment droog en een totaal van 20 mm aan neerslag is goed mogelijk. Er passeren ook meerdere fronten en de wind draait dan ook geleidelijk van zuidwest naar west tot noordwest. De temperatuur ligt de hele tijd op 8 á 9 graden.

Vannacht en morgenochtend is het daarna 6 á 7 graden met een noordwestenwind en nog enkele buien, maar duidelijk droger weer. Ook morgen vallen er verspreid nog enkele buien, maar er is ook wat zon en de wind draait overdag naar west tot zuidwest. Middagtemperatuur morgen 9 of 10 graden.

Dinsdag is het meest droog met iets meer opklaringen maar in de loop van de woensdag neemt de kans op regen toe. De lange termijn is ook redelijk wisselvallig met vaak een paar buien en niet veel zon. Maxima rond het midden van de week ca. 11 graden, eind van de komende week en volgend weekend van 7 tot 9 graden.