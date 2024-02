Publiek geniet van Balkan, Yiddish en… snert

OUDESCHANS – Balkan, Yiddish en… snert met Klezmer Band Di Gojim, dat waren vanmorgen de ingrediënten in het garnizoenskerkje in Oudeschans.

Al sinds de middeleeuwen trekken Joodse muzikanten door Europa. Het waren bij uitstek straatmuzikanten. Ze speelden op bruiloften en partijen, in synagoges, op markten en kermissen.

Vandaag was in het kerkje in Oudeschans geen bruiloft of markt, maar wel een snertconcert met de Klezmer Band Di Gojim. In 1990 speelde de band ook al in Oudeschans. Het kerkje zat toen, net als vandaag, bomvol.

In 1988 bracht de fascinatie voor een nog onbekende muzieksoort een groepje conservatoriumstudenten bij elkaar. Ze luisterden naar illustere cassettebandjes en uit de VS geïmporteerde elpees. Toen radiomaker Wim Bloemendaal tijdens zijn programma ‘Moondogs’ een special aan klezmer wijdt, was de missie duidelijk… Niet veel later werd Nederlands eerste klezmer band geboren, de naam is Di Gojim. De band werd opgericht door Jaap Mulder en Tseard Nauta. De naam is afgeleid van het Jiddische woord “goj” wat ‘de niet-joden’ betekent.

Vele theatertournees en internationale festivals volgden. Di Gojim speelde in New York, Istanbul, Budapest, Jeruzalem, Berlin, Paris, Brussel, Mexico City, Bogota, Wroclaw, Barcelona, Madrid en vele andere steden. Di Gojim werkte samen met Robert Long, Ivo de Wijs, Frans Weisz, Fred Florusse, Ivo Janssen, Frank London, Shura Lipovski, Bente Kahan en actrice Bodil de la Parra.

In 2018 bestond Di Gojim dertig jaar. Om dit te vieren nodigde de band voormalig leden uit op het podium en ook de tweede generatie, zonen van beide oprichters, nemen hun plaatsen in. Di Gojim is vanaf dat moment multi inzetbaar; van basis kwartet tot voltallig acht muzikanten en een zangeres.

Di Gojim wordt gevormd door : Alysia van Horik ( zang), Eric Roelofsen ( trombone en tuba),

Vincent Knaven ( slagwerk), Tim de Vries (klarinet) en Sjaak van der Reijden ( accordeon, trompet).

Bron: https://www.digojim.com/ en Wikipedia

Ook voor dit concert was de belangstelling groot. De eerste bezoekers waren er, om maar zeker te zijn van een plaatsje, al op tijd. De organisatie heeft ook enkele tientallen belangstellenden moeten teleurstellen; de kerk was tot op de laatste plaats bezet. In de pauze was er voor alle bezoekers een kopje snert.

Foto’s: Jan Glazenburg