Druk op asielopvang onverminderd hoog

Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 19 februari, 07.30 uur door John Havinga

ENKELE BUIEN – VOORAL VANMIDDAG | LATER IN DE WEEK REGENACHTIG

Na de vele regen van gisteren is het nu even wat beter maar er ligt op de Noordzee een lijn met bewolking en buien, die in de loop van de middag gaat passeren. Tot die tijd is het wisselend bewolkt met soms een spetterbuitje. Dus vooral vanmiddag krijgen we toch nog wel weer wat neerslag te verwerken. Het zal iets van 1-3mm neerslag opleveren, dus dat gaat de goede kant op. De maximumtemperatuur is vanmiddag 9 à 10 graden, bij een matige wind (3-4 Bft) uit het west-zuidwesten.

Vannacht en morgenochtend zijn er opklaringen en het kwik zakt tot ongeveer 6 graden, met een zwakke tot matige west-noordwestenwind. Dinsdag ochtend zal de zon zich af en toe nog wel even laten zien. In de middag is het morgen bewolkt. Het lijkt ondanks de bewolking wel droog te gaan blijven. De maximumtemperatuur ligt rond 9 graden, bij een matige wind uit het zuidwesten. In de avond en nacht trekken een paar tijdelijke buien over.

Woensdag begint droog maar eindigt regenachtig en dan breekt een periode aan met veel regen tot het einde van de week. De wisselvalligheid levert vooral donderdag de nodige millimeters op: zo’n 15-20mm. Dat doet dus niet onder voor afgelopen zondag. Daarna volgen er perioden met regen en buien tot in het weekend en dat is elke dag goed voor zo’n 5 tot soms 10mm. Maxima liggen rond het midden van de week op ca. 11 graden, eind van de komende week en komend weekend 7 à 8 graden en minimumtemperaturen tegen die tijd van 2 tot 4 graden.