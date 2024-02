Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 20 februari, 07.45 uur door John Havinga

VEEL BEWOLKING | DONDERDAG VEEL REGEN – LATER NORMALE TEMPERATUREN

Vandaag is er vrij veel bewolking, maar later in de ochtend ook wel eens even zon. De opklaringen maken vanmiddag wel weer plaats voor dikkere bewolking. En uit die bewolking kan in de avond en nacht af en toe wat regen vallen. De maximumtemperatuur is vanmiddag 9 graden, bij een matige wind (4 Bft) uit het zuidwesten.

Vannacht af en toe (mot)regen en in de ochtend is het woensdag eerst weer even droog, maar bewolkt. De droge periode duurt tot ergens in de middag. Als het echter eenmaal begint met regenen, dan zal het langdurig gaan regenen, tot laat in de avond. De temperatuur komt woensdagmiddag uit op ongeveer 10 graden, bij een matige zuidwestenwind.

Donderdag veel regen en daarna buien met een neerslaghoeveelheid die donderdag uitkomt op ongeveer 10-20 mm. Het wordt daarbij donderdag rond 12 graden, bij een vrij krachtige zuidenwind (4-5Bft). In de avond draait de wind naar het zuidwesten, met kans op windstoten tot circa 75km/uur. Vervolgens krijgen we een afwisseling van droge perioden en buien. Vrijdag en komend weekend liggen de temperaturen rond 7 à 8 graden en de minimumtemperaturen tussen 2 tot 4 graden.