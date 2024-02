‘Bomen zijn baas’-actie voor meer biodiversiteit 

WESTERWOLDE, PEKELA, MIDDEN-GRONINGEN, STADSKANAAL – Dit najaar konden inwoners van vier Groninger gemeenten jonge inheemse boompjes en struikjes bestellen via de actie ‘Bomen zijn baas’. De gemeenten ondersteunden de actie, omdat bomen een belangrijke bijdrage leveren aan een aantrekkelijke en gezonde leefomgeving voor mens en dier. Eind januari en begin februari konden mensen hun bestellingen ophalen. Dankzij hen zijn de tuinen in de gemeenten nu 9.000 boompjes en struiken rijker.

Dit jaar was het vierde en laatste jaar van de actie in deze vorm, ondersteund vanuit Plan Boom en georganiseerd door Landschapsbeheer Groningen en de Natuur en Milieufederatie Groningen. In die vier jaar is gewerkt met inheemse soorten bomen en struiken, omdat deze een groot effect hebben op de biodiversiteit. Ze leveren met hun blad, bloesem, bessen en zaden voedsel voor insecten, vlinders, vogels en zoogdieren. Daarnaast geven bomen schuil- en nestgelegenheid.



Anita Pigmans, projectleider bij Landschapsbeheer Groningen: ‘Dit jaar is het gelukt behalve inheemse soorten ook te zorgen voor autochtoon plantmateriaal. Dat betekent dat de boompjes en struiken die gebruikt zijn voor de actie ook in de regio zijn opgekweekt. Daarmee zijn ze nog beter afgestemd op de soorten die hier leven. Soorten zoals de sleedoorn en meidoorn afkomstig uit Zuid-Europa bloeien een paar weken vroeger dan de autochtone exemplaren, hierdoor kunnen insecten het hoogtepunt van de bloei mislopen. Autochtone bomen en struiken zijn daarnaast ook beter bestand tegen ziekten en vaak zijn ze klimaatbestendiger.’



Met dank aan de vrijwilligers

De 9.000 boompjes werden verdeeld over 600 bestellingen en de bestelde aantallen liepen uiteen tussen de 1 en 400 jonge bomen en struiken. In de twee weken dat de 33 vrijwilligers bij Landschapsbeheer Groningen startklaar stonden om alles te sorteren en verdelen, was de grond bevroren en kon het ingekuilde plantgoed niet worden uitgegraven. Een week later lukte dat gelukkig alsnog.

Plan Boom

Deze actie van ‘Bomen zijn baas’ wordt gesteund door de gemeenten Midden-Groningen Stadskanaal, Pekela en Westerwolde, de provincie Groningen en de Postcode Loterij en is onderdeel van het landelijke project Plan Boom van de Natuur en Milieufederaties en LandschappenNL. Samen hebben zij als doel 10 miljoen bomen te planten in Nederland. In Groningen is het project uitgevoerd door Landschapsbeheer Groningen en de Natuur en Milieufederatie Groningen.

