Feest bij echtpaar Smid in Vlagtwedde

VLAGTWEDDE – Vandaag viert het echtpaar Smid de dag dat ze 60 jaar geleden in het huwelijksbootje zijn gestapt.

Vandaag zijn de heer Aike Smid, geboren op 26/9/1938 te Vlagtwedde en mevrouw Engeltje Jantje Metting geboren op 12/2/1941 te Wedde 60 jaar getrouwd. Locoburgemeester Giny Luth bracht het echtpaar namens de gemeente Westerwolde de felicitaties over. Als cadeau nam zij een ingelijste kopie van het originele huwelijksakte van het echtpaar mee.

Enny (Engeltje) en Aike ontmoetten elkaar in 1961 bij café Heemstra in Vriescheloo. Mevrouw woonde toen in Bellingwolde. Na de basisschool ging zij naar HBS in Winschoten. Ze vond een baan als chemisch analiste bij Beukema en Co in Hoogezand. Voor dit vak volgde ze een opleiding in Veendam. Later heeft ze nog bij Philips gewerkt.

De heer woonde aan de Wollinghuizerweg in Vlagtwedde. Na de basisschool bezocht hij de ambachtsschool in Winschoten. In de vrije uren en na het behalen van zijn diploma hielp hij zijn vader in de stelmakerij. Ze kapten bomen in het bos en maakten daarvan onder anderen: zaaibakken, schopstelen, kruiwagens en tuinbanken. Op zijn negentiende moest hij in dienst. De eerste drie maanden diende hij in Nijmegen; daarna bij de luchtmacht in Appingedam.

Enny en Aike trouwden op 21 februari 1964 in het gemeentehuis te Bellingwolde. Het echtpaar ging ook in die plaats wonen, maar verhuisde een jaar later naar hun huidige woning aan de Wollinghuizerweg in Vlagtwedde. Samen met zijn broer Hennie werkte Aike bij hun ouderlijk huis aan de overkant in hun bedrijf: Autoschade Smid. Ze maakten daar ook cabines voor trekkers en laadbakken.

In 1966 werd het gezin uitgebreid met een zoon en drie jaar later kreeg het echtpaar een dochter. De familie is uitgebreid met vijf kleinkinderen.

Het echtpaar is nog altijd actief. Ze puzzelen, wandelen en fietsen graag en houden de tuin netjes. De heer mag nog graag wat kleine klusjes doen en speelt regelmatig een potje biljart. Ook gaan ze een keer per jaar met een reisorganisatie met vakantie.

Vandaag is het feest in huize Smid. De woning is versierd en binnen staan boeketten bloemen en tientallen kaarten, onder anderen van de Commissaris van de Koning: René Paas en het Koninklijk Huis.

Foto’s: Catharina Glazenburg