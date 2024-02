PEKELA – Welzijnsorganisatie De Badde in Oude Pekela heeft sinds enkele maanden een nieuwe buurtwerker, met aandachtsgebied vrijwilligers en mantelzorg. Haar naam is Gretha en heeft zo’n 40 jaar in de zorg gewerkt, vaak als coördinator en ziet haar nieuwe baan echt als een nieuwe uitdaging in haar werkzame carrière.

“Pekela is echt een gemeente waar mensen wat voor elkaar overhebben en ook wat voor een ander wil doen. En dat is ook belangrijk in deze tijd en vrijwilligers zijn onmisbaar geworden. Het is echt een wisselwerking geworden, van mensen die een vraag of hulp nodig hebben, maar van de andere kant ook mensen die willen helpen”, zegt Gretha.

Bezoeken en kleine klusjes

De werkzaamheden gaan van het bezoeken aan ouderen, het doen van kleine klusjes en het helpen tijdens activiteiten. “Om dit allemaal in goede banen te leiden probeer ik de vrijwilligers te koppelen aan de mensen die een hulpvraag hebben. En wij zijn heel blij met onze huidige vrijwilligers, die zich inzetten voor een ander”, aldus Gretha.

Het doel is om vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties te ondersteunen en met elkaar in contact te laten komen. “Wij luisteren naar ervaringen van deze vrijwilligers en organisaties en geven ook advies en informatie en vervolgens matchen wij deze vrijwilligers, soms direct aan de mensen, maar ook vaak bij een organisatie of vereniging”.

Mantelzorg

Wanneer iemand langdurig en onbetaald voor een zieke partner, ouder, kind , vriend of buurman zorgt. Dan is zo’n iemand een mantelzorger. “Als mantelzorger heb je het niet altijd even gemakkelijk. Hoewel de zorg voor een ander veel voldoening geeft, kun je ook overbelast raken. Dit kan er voor zorgen dat je zelf even niet lekker in je vel zitten en dat je de zorgtaak niet meer optimaal uit kunt voeren. Dan is het fijn om te weten dat de medewerkers van De Badde je kunnen helpen”, aldus Gretha.

Moestuin

De Badde is op dit moment ook bezig om voor het komend voorjaar/zomer een moestuin op te zetten. Mensen die het leuk vinden om hier aan mee te helpen kunnen ook contact opnemen met De Badde. Verder komt er een Repair-café en deze gaat maandag 12 februari van start. Elke 2e maandag van de maand is het Repair-cafe van 13:30 tot 15:30 uur.

In de gemeente Pekela dragen veel vrijwilligers hun steentje bij. En heb je zelf soms wat lichte ondersteuning nodig, omdat het je zelf even niet lukt? Of lijkt het jou leuk om een ander te helpen, of zoek je gewoon een leuke vrijwilligersbaan of klus. Dan kun je contact met Gretha van welzijnsorganisatie De Badde opnemen.

Spreekuur De Badde is op maandag van 15:00 tot 16:00 uur en op dinsdag en donderdag van 09:00 tot 10:00 uur. Telefonisch kun je van maandag tot en met vrijdag er terecht van 08:30 tot 17:00 uur op nummer 0597-645000.

Tekst en foto: Frans Stegeman