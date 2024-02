Hamdijk tussen Booneschans en Bad Nieuweschans aangepakt

Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 21 februari, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

LATER VEEL REGEN | MORGENAVOND OOK WIND

De bewolking overheerst dezer dagen, door een zuidwestelijke tot westelijke bovenstroming die af en toe wat regen op ons afstuurt. Met de regen viel het gisteren nogal mee maar later vandaag wordt dat wat serieuzer. Nu kan er vanochtend lokaal een kleine bui vallen maar de meeste plaatsen blijven droog en dat is ook vanmiddag zo. Aan het eind van de middag en vanavond wordt het regenachtig met mogelijk 10 mm aan regen tot middernacht. De maximumtemperatuur is vandaag 10 graden en er staat een matige zuidwestenwind.

Vannacht trekt die regenzone snel weg en later is het overwegend droog met af en toe zon. Maar morgen wordt opnieuw wisselvallig met eerst enkele buien, in de middag zijn er perioden met regen en ’s avonds zijn er enkele buien met zware windstoten. Maximum daarbij rond 11 graden.

Vrijdag en in het weekend is de wind meest matig uit het zuidwesten tot zuiden. Het is dan iets beter dan vandaag en morgen met af en toe zon en soms een bui die voorbijkomt. Maar dat is veel minder regen dan vanavond en morgen, de maximumtemperatuur is die dagen 8 á 9 graden. Na het weekend wordt de wind veranderlijk van richting en dat geeft allemaal wat droger weer, maar weinig verandering van temperatuur.