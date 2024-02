Verslag van Jan Bossen van het ommetje door Jipsingboertange

JIPSINGBOERTANGE – Vandaag organiseerden de wandelcoaches een wandeling door Jipsingboertange. Hieronder het verslag met foto’s gemaakt door Jan Bossen.

Op woensdag 21 februari hebben de wandelcoaches van WandelenWerkt als beginpunt gekozen voor de kantine van J.V.V., de Jipsingboertange Voetbal Vereniging. Opgericht op 31 oktober 1946 en momenteel spelend met twee seniorenelftallen in de competitie. De clubkleuren zijn zwart – wit en dat zie je in de gebouwen overal terug.

In de kantine stond om 8.45 uur de koffie met koek weer klaar en konden de wandelaars die zich hiervoor vooraf hadden opgegeven zich weer melden bij de coaches. Ook onze oud wandelcoach Eltjo Glazenburg was vandaag weer van de partij.

Ook deze dag kon er weer worden gewandeld in de bekende drie afstanden, 6, 8 en 10 km. De groep voor 10 km vertrok om 9.15 uur als eerste en het ging meteen de bossen van Jipsingboertange in, destijds aangelegd als werkverschaffingsproject. Hierbij passeerden ze het bekende café “de Iembarg “.

Na het bosgebied achter zich te hebben gelaten kwamen de wandelaars aan in het begrazingsgebied Breedwisch. Dit maakt deel uit van het Nationaal Natuurwerk Westerwolde en is eigendom van Staatsbosbeheer. Daar zagen de wandelaars dat de lente al echt in aantocht is. Bepaalde struiken staan al in bloei en er liepen al lammetjes bij de schapen. Er werd een doorsteek gemaakt naar de Rijsdammerweg.

De naam Rijsdam verwijst naar een dam van rijshout die destijds in de Ruiten Aa is aangelegd om het water via het Moddermansdiep naar Bourtange te leiden en zo de grachten daar van water te voorzien. Ook was er destijds een klein woonwagenkamp gevestigd in Rijsdam. Beroemd geworden omdat ze, vanwege slechte sanitaire voorzieningen in het kamp, de tonnen met fecaliën in de hal van het gemeentehuis in Sellingen hebben gestort. Dit heeft geholpen, want korte tijd later werden er toiletten en een washok geïnstalleerd.

Via de Lammerweg ging het naar Leemdobben waar een korte pauze werd gehouden. De naam Leemdobben verwijst naar een Dobbe, drinkkuil in het leem. De wandeling werd vervolgd over het maaipad langs wat er nog over is van het Moddermansdiep. Deze loopt namelijk dood bij Over den Dijk. Het laatste stuk is daar gedempt en gaat verder als Moddermanspad.

Na nog een stukje de Ruiten Aa te hebben gevolgd ging het weer de bossen in, langs het drinkwater pompstation Sellingen. Vanaf deze locatie levert het Waterbedrijf Groningen jaarlijks 2,5 miljoen kuub drinkwater aan haar klanten. In 2021 onderging het hoofdgebouw een flinke renovatie en nu valt de beurt aan de drinkwaterzuivering. En zo ging de wandeling verder door de bossen om uiteindelijk weer bij de kantine van J.V.V. aan te komen. En daar stond ook vandaag voor de liefhebbers de soep met brood weer te wachten.

Ingezonden door Jan Bossen