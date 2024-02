Vijf aanhoudingen na beroving in Groningen; politie zoekt getuigen

GRONINGEN – De politie heeft op dinsdagavond 20 februari in de omgeving van het Jaagpad vijf minderjarige jongens uit Groningen aangehouden. Zij worden verdacht van een beroving en een poging daartoe, eerder op de avond in de omgeving van de Noorderbinnensingel en de Dierenriemstraat. De politie zoekt getuigen van deze incidenten. Daarnaast kan het zijn dat de verdachten ook op andere plekken nog een poging tot een beroving hebben gewaagd.

Noorderbinnensingel

Bij de politie kwam rond 18:50 uur een melding binnen van een poging beroving op de Noorderbinnensingel in Groningen, ter hoogte van de Kerklaan. Een groep van vijf personen in donkere kleding bedreigden het slachtoffer met een mes. De poging mislukte. De jongeren zijn mogelijk weggelopen in de richting van de Kerklaan.

Dierenriemstraat

Rond 19:20kwam bij de politie een volgende melding binnen. Een slachtoffer werd op de Dierenriemstraat beroofd van zijn tas met inhoud. Ook hier ging het om vijf jongeren in donkere kleding en ook hier werd het slachtoffer bedreigd met een mes.

Aanhoudingen

Agenten hebben vervolgens op verschillende plekken uitgekeken naar het vijftal en we vonden ze al vrij snel in de omgeving van het Jaagpad. De verdachten zijn daar rond 19:45 uur aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de beroving en de poging daartoe. Ze zitten vast en ze zullen worden verhoord. De politie is een onderzoek gestart.

Getuigen gezocht

We zijn op zoek naar getuigen van de beide incidenten aan de Noorderbinnensingel en de Dierenriemstraat. Heeft u iets gezien van de beroving of de poging daartoe? Weet u meer van deze incidenten? Of heeft u het vijftal ergens zien lopen of fietsen? Laat het ons dan weten. Daarnaast kan het zijn dat de vijf verdachten ook nog op andere plekken een poging hebben gewaagd om iemand te beroven. We horen het graag als u iets verdachts heeft gezien of als u mogelijk bent benaderd door een groep jongeren. Dat kan ook op een ander moment zijn geweest.

Neem contact op

Heeft u iets gezien of gehoord? Weet u meer? Of was u mogelijk doelwit van een beroving? Neem contact op via 0900-8844, gebruik het tipformulier of deel informatie via Meld Misdaad Anoniem. Gebruik het registratienummer 2024046186.