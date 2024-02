Wandel met ons Mee was in Uithuizermeeden

UITHUIZERMEEDEN – Vanmorgen heeft wandelgroep Wandel met ons Mee gewandeld in Uithuizermeeden. Hieronder het verslag.

Woensdagmorgen 21-02-2024 wandeling met sportieve wandelgroep WandelMetOnsMee vanuit Meij (Uithuizermeedens). Deze ochtend het Hogeland op om te verkennen en beter te leren kennen. Onze wandelaars worden steeds creatiever en vragen/willen zelfs route(s) aanleveren. Deze keer de route gemaakt door twee van onze wandelaars woonachtig te Meij.



En dan rij je naar Meij, met toch een beetje miezerig weer. Maar na de start klaarde het weer gelukkig op en was het prachtig wandelweer. De start vanuit Sporthal Scherphorn te Meij. Route door Meij – langs camping Lentemaheerd – door Greedpad/bos en Dobswaspad/bos naar en door Roodeschool – vervolgens op 9 km bij Lamkunaheerd even een kleine rustpauze – naar de pauze via Berend Haikenspad naar Oldenzijl (hier kon je al op velden zien dat de eerste bloembollen door komen) – na Oldenzijl langs de Meestermaar over Meerstermaarpad naar de bekende Mariakerk in Uithuizermeeden.

Als je dan Uithuizermeeden binnenkomt en je let goed kom je het bordje tegen met Meister volkslied (zie foto) – daarna via de mooie Rensumaborg terug naar ons beginpunt voor de koffie/thee etc. Afstand vandaag ± 15 km.

Vele wandelaars hadden niet gedacht dat het Hogeland zo mooi kan zijn. Ook werd er al gevraagd kunnen we nog niet een keer als de bloembollen bloeien in april. Daar komen we vast op terug. We zullen informeren waar dit jaar de bollenvelden zullen zijn Meij e.o. Zodat we daarop een route gaan plannen.

Voor de foto’s zie het fotoalbum Foto’s gemaakt door Greetje Dummer.

Volgende wandeling woensdag 28/02/2024 vanuit Sodom (Winschoten).

Wil je ook mee op woensdagmorgen!! Dan moet je wel afstanden aan kunnen tussen ± 12 – ± 15 km en tempo wandelen op ± 5 km per uur.

Max. deelname 20 wandelaars.

Stuur dan een mail naar mailadres: wandelmetonsmee@ziggo.nl

Dan nemen we contact met je op en krijg je info van de volgende wandeling.

Onze wandeling(en) deelname is gratis.

Je wandelt op eigen risico en het is je eigen verantwoordelijkheid

Ingezonden door Ooldrik Modderman