Activiteiten Het Groninger Landschap

GRONINGEN – Het Groninger Landschap organiseert de volgende activiteiten:

Donderdag 29 februari 2024 Beleef schrikkeldag in het donker (gezinsuitje) 18.30 uur – 19.30 uur Bezoekerscentrum Coendersborg, Oudeweg 15 Nuis

Kom op 29 februari naar de Coendersborg in Nuis en beleef met ons bijzondere avonturen in het donker. Wat maakt deze schrikkeldag bijzonder? De tocht wordt gehouden in het donker en duurt een uurtje, een deel van de route wordt verlicht met lampjes. Deelname is gratis, aanmelden via de website.

Zondag 3 maart 2024 Naar de knoppen (gezinsuitje) 13.30 uur – 15.30 uur Bezoekerscentrum Coendersborg, Oudeweg 15 Nuis

Hoe herken jij bomen in de winter? Als bomen en struiken nog geen blad hebben is het moeilijker om te zien welke soort het is. Deze middag krijgen we eerst van een gids een korte uitleg hoe we er wel achter kunnen komen. Daarna maken we een wandeling door het bos achter de Coendersborg en gaan we met elkaar op zoek naar verschillende bomen. Deelname is gratis, aanmelden via de website.

Zondag 3 maart 2024 Fiets- en wandeltocht nabij Zuidlaardermeer 13.30 uur – 15.30 uur Vanaf de parkeerplaats naast Beachclub Vifero fiets je met gids en medenatuurliefhebbers via de Kropswolderbuitenpolder naar de Westerbroekstermaderpolder. Vanaf het gemaaltje aldaar wandel je aansluitend naar de vogelkijkhut de Kiekhörn. De fietstocht is 10 km en je wandelt 1 km. Deelname is gratis, aanmelden via de website.

Tot ziens in het Groninger landschap!

Voor alle activiteiten geldt: meer info en aanmelden via www.groningerlandschap.nl/activiteiten

Ingezonden