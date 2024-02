Brandweer Ter Apel rukt uit voor storm Louis

Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 23 februari, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

WISSELEND WEERBEELD | ZONDAG EEN RUSTIGE DAG

Er is vandaag nog een matige tot krachtige wind met windkracht 4 tot 5 en bij vlagen heb je windkracht 6. Maar dat is natuurlijk minder dan gisteravond toen we vlagen hadden rond de 90 km/uur. Wel is het nog wat wisselvallig met af en toe zon en gaandeweg de dag een paar buien die voorbijkomen. De temperatuur is gematigd met een maximum van 8 graden.

Vanavond en vannacht is het overwegend droog met meer opklaringen en vannacht minder wind: minimumtemperatuur rond 4 graden. Overdag neemt de kans op een bui morgen weer toe en ook dan wordt het een graad of 8, maar net als vandaag is er ook morgen af en toe wat zon.

Zondag is het op de weerkaart iets anders want de wind is dan zwakjes en komt later uit het zuidoosten. Er is ’s ochtends misschien een enkele bui maar verder is het droog en rustig weer met af en toe zon. Maandagnacht komt er met die zuidwestenwind opnieuw een regenzone over ons maar de maandag zelf lijkt meest droog te zijn. En dat lijkt rond het midden van de volgende week zo te blijven.