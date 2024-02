Regio Cup jeugddammen in Winschoten succesvol

WINSCHOTEN – Woensdagmiddag 21 februari vormde theatercafé van Cultuurhuis De Klinker in Winschoten als decor voor het 4e Regio Cup damtoernooi voor jeugdspelers tot 20 jaar. Dit toernooi, dat zich mocht verheugen in een grote publieke belangstelling, is overigens een samenwerkingsverband tussen bibliotheek Winschoten, Cultuurhuis De Klinker Winschoten en de plaatselijke damclub.

Jeugdleider Rik Smit van “Regiowerking Noord” mocht in deze “voorjaarsvakantie” 54 deelnemers verwelkomen en had de spelers naar sterkte ondergebracht in 7 groepen van 8 spelers. De deelnemers kwamen uit Hijken, Beilen, Rinsumageest, Groningen, Hoogeveen, Wapenveld, Dedemsvaart, Gramsbergen, Bad Nieuweschans, Oostwold en Winschoten. Alleen groep 1 werd qua speelsterkte gevormd door 6 spelers. Zowel in groep 1 als groep 2 werden de partijen afgewerkt met de klok, waarbij het speeltempo in groep 1 werd bepaald op “Fischer 10 minuten + 5 seconden per zet” en groep 2 “Fischer 7 minuten + 3 seconden per zet”. Tenslotte fungeerden Danny Staal, Gerard Bruins, Wim Koopman, Jakob Pronk, Hermann Loots, Han Tuenter en Geert Lubberink als tafelarbiter.

Damclub Winschoten in de prijzen

Damclub Winschoten was in deze “thuiswedstrijd” met 15 spelers vertegenwoordigd. Nadat alle groepen een zogenaamd rondtoernooi hadden afgewerkt, vond de prijsuitreiking plaats. Deze commissie bestond overigens uit Danny Staal uit Groningen en Han Tuenter uit Westerlee als voorzitter van Damclub Winschoten. De nummer 1,2 en 3 in elke groep werd beloond met een beker. Janick Lanting uit Bad Nieuweschans werd keurig eerste in groep 1, in groep 4 werd Albert Meezen uit Winschoten 2e na barrage, in groep 6 werd Maya Scholten uit Winschoten na barrage 3e. Dit was overigens haar 4e beker in 4 achtereenvolgende toernooien. “Chapeau”. Sule Kocak uit Winschoten werd keurig 1e in groep 7 met een 100% score. In dezelfde groep werd plaatsgenoot Joab Abraham na barrage 3e. Naast de bekers voor de nummer 1 t/m 3 was de “wisselbeker” voor de speler met procentueel de hoogste score, veelal is dat 100%. Volgens deze methode kan een speler uit bijvoorbeeld groep 6 ook deze trofee winnen. Deze aflevering waren dat 4 spelers met een 100% score, die dus alle partijen in hun groep wonnen. Bij deelname aan het volgende toernooi gaan deze spelers promoveren naar een hogere groep. Na een spannende barrage kwam Sule Kocak als kampioen naar voren en mocht zij de felbegeerde wisselbeker meenemen in de prijzenkast zetten. Zaterdag 13 april mag ze deze trofee verdedigen op de 5e Regio Cup in Gramsbergen. De 1e, 2e en 3e Regio Cup toernooien waren achtereenvolgens in Hijken, Hoogeveen en Groningen. Tenslotte debuteerden Joab Abraham en Sule Kocak bij de Regio-Cup.

Maya Scholten 4 toernooien 4 bekers

Maya Scholten is bij de jeugdtoernooien uiterst succesvol met 4 bekers in eveneens vier toernooien. Het begon 9 december met het behalen van de NK-titel bij de benjamins meisjes in Hoogeveen. Daarna kampioen op woensdag 3 januari bij de 8-jarigen in het “Droomdamsters” toernooi eveneens in Hoogeveen. 27 januari werd Maya tweede bij de 3e Regio-Cup in Groningen en nu de 3e prijs.



Eind vorige eeuw ontstaan

Eind vorige eeuw begon de Drentse Dambond (DDB) met het organiseren van jeugdtoernooien om de zogenaamde DDB-Cup. Begin deze eeuw is de naam gewijzigd in Regio-Cup jeugdtoernooien. De regio beslaat dan de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel. Over het algemeen worden zo’n 5 Regio-Cup toernooien gepland in één seizoen en verdeeld over de noordelijke provincies. Om de ontwikkeling van de jeugd (nog) meer te stimuleren worden komend seizoen meerdere jeugdtoernooien gepland.

Ingezonden