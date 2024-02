Wietplantages ontruimd in Bellingwolde en Midwolda

BELLINGWOLDE, MIDWOLDA – De afgelopen dagen zijn in Midwolda en in Bellingwolde twee forse wietkwekerijen opgerold.

De kwekerij in Midwolda zat verspreid over een bovenverdieping van een woning in het centrum van het dorp en telde ruim zeshonderd planten. Die in Bellingwolde was in een schuur in het buitengebied ondergebracht. In dat onderkomen stonden bijna zeshonderd planten onder de lampen.

Zowel in Midwolda als in Bellingwolde was de elektriciteit voor de meter afgetakt. De bewoners van beide panden zijn verhoord. De kwekerijen functioneerden waarschijnlijk onafhankelijk van elkaar. De politie kwam na tips bij de adressen uit. De gemeentes zijn geïnformeerd over de aanwezigheid van de kwekerijen. Gemeentes kunnen los van het strafrechtelijk onderzoek zelf maatregelen tegen de bewoners nemen.