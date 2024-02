Hollywood HorseShit treedt op voor Nutsdepartement Bellingwolde

Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 24 februari, 08.30 uur door John Havinga

BUIEN EN ZON | VANAF MAANDAG DROOG

We hebben vandaag wolken, wat zon en buien al valt het in de ochtend nog wel wat mee met de buien, maar overdag blijft het zeker niet droog. Een enkele bui kan gepaard gaan met wat korrelhagel. De temperatuur is normaal voor deze tijd van het jaar, maar wel wat kouder dan vorige weer, met een maximum van 7 graden. De wind komt uit het zuidwesten en wordt matig (3-4Bft).

Vanavond en vannacht blijft het een komen en gaan van buien en dit kunnen soms best pittige exemplaren zijn met even flink wat regen in korte tijd en ook hagel is zeker wel mogelijk. Onweer lijkt niet een issue, maar helemaal uitsluiten kan ik dat vanavond en vannacht ook niet. Het koelt uiteindelijk af tot 3 graden, bij een zwakke tot matige zuidenwind.

Zondagochtend zijn er nog een paar buitjes, later in de middag droger en dan schijnt de zon ook wel. Het wordt geleidelijk rustiger met in de avond een zwakke oostenwind. Maandag trekt er op de weerkaart een depressie over N-Frankrijk met een groot neerslaggebied over Frankrijk en België tot halverwege Nederland. Het ziet er naar uit dat Westerwolde en omgeving, daar maandag geen last van zullen hebben. Zondag wordt het 8 graden, bij een matige zuidwestenwind.

Maandag tot en met vrijdag verlopen dus droog met op maandag nog wel veel bewolking. Het wordt maandag 8 graden, bij een matige tot vrij krachtige noordoostenwind (4-5 Bft). Dinsdag en woensdag krijgen we geregeld zon en het wordt die dagen maximaal 6 à 7 graden, in de nachten koelt het af naar 1 à 2 graden. De wind is deze dagen zwak tot matig (2-3Bft) uit het noorden tot noordoosten. Donderdag en vrijdag komt er een oostenwind en wordt het 8 à 9 graden.