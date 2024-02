Bikini de bron van zestig jaar lief en leed van Anton en Roelie

NIEUWE PEKELA – Ze vielen voor elkaar in het zwembad in Stadskanaal. Ruim zestig jaar later vieren Anton en Roelie Borchers-Bodewitz uit Nieuwe Pekela hun diamanten huwelijksfeest.

Het was liefde op eerste gezicht maar dat Anton (81) als een blok voor Roelie (80) viel was vooral dankzij haar bikini. ‘Och man zo mooi’, vertelt hij met een twinkeling in de ogen.

Bikini

De bikini is altijd bewaard gebleven. Op de slaapkamer hangt sinds jaar en dag ingelijst de bikini van vroeger met een foto van weleer uit het zwembad als bewijs. ‘Roelie wol hom weggoeien. Ik zee dat most nait doun. Das ja veuls te mooi.’ Roelie kan er om lachen. ‘Dij zestig joar mit ons baaidend binnnen omvlogen.’

Muziekduo

Anton en Roelie kwamen na vele omzwervingen en verhuizingen in de jaren 70 in Nieuwe Pekela wonen. Anton had zich toen omgeschoold van groenteboer tot slager. Niet alleen hard werken stond in zijn vaandel. Muziek maken (accordeon, gitaar, elektronisch orgel) was en is Anton zijn grote hobby. Samen met Derk Doedens uit Westerlee vormde hij jarenlang het succesvolle muziekduo Derk en Anton.

Burgemeester

Tijdens hun huwelijk kregen Roelie en Anton, twee zoons (Peter en Fred). Inmiddels hebben ze zeven kleinkinderen en een achterkleinkind. Burgemeester Jaap Kuin kwam het paar zondagmorgen in de bloemetjes zetten. Het diamanten bruidspaar viert vandaag feest met de familie.

Ingezonden door gemeente Pekela