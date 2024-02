Expositie ‘Ars Intelligentia’ in Artphy

WESSINGHUIZEN – De komende vijf weken toont Artphy in Wessinghuizen/Onstwedde een bijzondere tentoonstelling met de titel ‘Ars Intelligentia’. Zaterdag 2 maart om 15:30 zal professor Niels Taatgen van de Rijksuniversiteit, de opening verrichten.



Kunstenaars onderzoeken de mogelijkheden van het AI-instrument. Hoe het de grenzen van de realiteit kan vervagen: wat is echt, en wat is nep? Is de kunstenaar de mens, of de machine? Aan de andere kant kunnen de kunsten deze nieuwe werkelijkheid onderzoeken, zichtbaar maken en hun licht laten schijnen op de eeuw van AI.



Voor de expositie zijn acht kunstenaars uitgenodigd, die ons een beeld geven van de huidige stand van zaken en de mogelijkheden, die AI biedt: Geert Mul, Bas Uterwijk, Jeroen van der Most & Peter van der Putten, Dead End Gallery, Kwan Suppaiboonsuk, Inge de Groote, Noah Valentijn en Jasmina Hadzihasanovic. Velen van hen zijn al jaren professioneel actief met het maken van generatieve AI-kunstwerken.

Drie kunstwerken zijn geselecteerd n.a.v. de door Artphy uitgeschreven AI-prijs. In de expositie is te zien, dat elk van de kunstenaars zijn/haar/hun eigen manier van werken heeft.



‘Ars Intelligentia’ is de eerste van een reeks exposities over de rol van AI in de kunsten en de ontwikkelingen daarvan. Tot en met 7 april is er alle gelegenheid om op vrijdag-, zaterdag- of zondagmiddag de expositie gratis te bezoeken.



Artphy ligt in het buurtschap Wessinghuizen, in het centrum van Westerwolde, en is omringd door een prachtige landschapstuin, bos/natuur, akkers en weidegronden. Het gratis bezoek aan de tentoonstelling is ook een mooie gelegenheid om te wandelen langs een van de ommetjes rond de beken en monumentale kunstwerken.

Ingezonden door Jan Willem Kok