Rommelmarkt Kopstukken

KOPSTUKKEN, MUSSEL – Op zaterdag 16 maart a.s. organiseert de R.K. kerk, O.L.V. van Lourdes, in Kopstukken / Mussel hun jaarlijkse rommelmarkt.

De markt wordt gehouden op het terrein van de school aan de Zandtangerweg 74 in Kopstukken. Het is inmiddels een traditie geworden dat de rommelmarkt in Kopstukken één van de eerste rommelmarkten van het seizoen is, die in de open lucht gehouden wordt. In die zin mag er met recht gesteld worden dat het een echte lentemarkt i



Er is deze dag een groot aanbod van gebruikte goederen en een verloting met een mooie hoofdprijs. U kunt weer smullen in onze smulhoek. Lekkere snert, zoals andere jaren en verkoop per opbod (onder voorbehoud)! Eind van de markt de actie: Vul een zak met gemak.



Natuurlijk verwacht de organisatie dat de gezellige sfeer zal bijdragen tot een geslaagde markt.

De opening van de markt is om 10.00 uur precies en wordt om 12.00 uur afgesloten.



