Toneelvereniging Jipsinghuizen kijkt terug op zes geslaagde uitvoeringen

Westerwolde Weerbericht van: | Zondag 25 februari, 08.30 uur door John Havinga

BUIEN EN ZON | TOT EN MET DONDERDAG DROOG EN VRIJ ZONNIG

We eerst nog enkele buien, maar vanmiddag wordt het droger en dan schijnt de zon ook nog wel af en toe. De wind uit het zuidwesten is matig (3-4Bft) en de temperatuur komt te liggen rond 8 graden. Vanavond zijn er wolken afgewisseld met opklaringen en wordt het rustig met een zwakke naar oost draaiende wind. Vannacht kan het kwik zakken tot 1 à 2 graden, met lokaal vorst aan de grond.

Op de weerkaart zien we maandag een depressie boven Frankrijk liggen, met een groot neerslaggebied over Frankrijk en België, tot halverwege Nederland. Het ziet ernaar uit dat het noorden van het land daar niet mee te maken gaat krijgen, dus Westerwolde en omgeving houden het droog.

Maandag tot en met donderdag droog en de zon schijnt daarbij ook geregeld. Het wordt eigenlijk best een fraaie periode. De temperaturen zijn eerst nog wat aan de magere kant met 6 à 7 graden, maar vanaf woensdag wordt het iets minder fris met 9 graden. In de nachten koelt het af tot dichtbij het vriespunt en op uitgebreide schaal vorst aan de grond. De wind is bij dit alles zwak tot matig (2-4 Bft) uit het noorden tot noordoosten en later in de week uit het zuidoosten.

Het einde van de week wordt dan wel weer wisselvallig en we zien dan donderdag avond meer bewolking met een aantal fronten boven Engeland, die onderweg zijn naar Nederland. Dit betekent een toenemende wisselvalligheid met regen en/of buien vanaf vrijdag. Het wordt dan circa 10 graden.