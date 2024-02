Ierse taferelen in dorpshuis De Wending

Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 26 februari, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

KOUDE MAAR DROGE DAG | VANNACHT VORST AAN DE GROND

Het is voor de verandering eens een koudere dag want de wind is gedraaid naar het noordoosten en vanochtend is het maar 3 á 4 graden. En de maximumtemperatuur voor vanmiddag is ook maar 6 graden. Daarbij is er windkracht 3 tot 4 maar het is wel droog: een regenzone in het zuiden komt niet verder dan het midden van het land. Af en toe komt de zon erbij maar vaak is er ook veel bewolking.

Vanavond klaart het beter op en vannacht is het vrij helder met enkele mistbanken. Want de wind valt dan weg en het wordt ongeveer 0 graden, met vorst aan de grond en rijpvorming op het gras en de auto.

Morgen is daarna een mooie dag met een zwakke veranderlijke wind en vrij veel zon, maar ook de vorming van stapelwolken. De maximumtemperatuur is morgen ongeveer 7 graden, dat is normaal voor deze tijd.

Woensdagnacht wordt het ongeveer 2 graden met toenemende bewolking, en woensdagochtend is er kans op een drup regen. Maximum woensdag rond 9 graden en een zuidwestenwind. Na woensdag blijft die zuidwestenwind met maxima van 9 á 10 graden en soms wat zon, maar ook wel eens een bui.