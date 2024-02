Kapitaalinjectie voor natuurherstel in Groningen

GRONINGEN – Het Cultuurfonds doneert 2 miljoen euro aan natuur in Nederland.

De staat van de natuur holt hard achteruit; 2023 was het warmste én natste jaar ooit gemeten, met daarbij een droogterecord. Het realiseren van klimaatbestendige natuur is noodzakelijk en daarom investeert het Cultuurfonds dit jaar 2 miljoen extra via de provinciale Landschappen. Dit bedrag komt bovenop de 1,5 miljoen euro waarmee het Cultuurfonds jaarlijks al bijna 300 natuurprojecten ondersteunt.

“Natuur en cultureel erfgoed zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Klimaatverandering heeft een enorme impact op het Nederlandse landschap en daarom doneren we de extra 2 miljoen aan de provinciale Landschappen. Het creëren van klimaatbestendige natuur is een prioriteit,” aldusCathelijne Broers, directeur van het Cultuurfonds.

Elke euro die in Europa geïnvesteerd wordt in natuurherstel levert 8 tot 38 euro op, blijkt uit onderzoek van de Europese Commissie. De provinciale Landschappen versterken al tientallen jaren de natuur en beschermen het landschap en cultureel erfgoed in Nederland. “Door de extreem droge en warme zomers zien we dat veel diersoorten het moeilijk hebben. Denk bijvoorbeeld aan vissen, amfibieën, libellen en vogels met drijvende nesten. De bijdrage van het Cultuurfonds willen we inzetten om maatregelen te treffen waardoor dieren die het meest kwetsbaar zijn, meer kans krijgen om zo’n droge zomer te overleven. Bijvoorbeeld door diepere poelen en bredere sloten aan te leggen en te zorgen voor meer schaduw door aanplant van bomen. We zijn ontzettend blij dat het Cultuurfonds ons hierbij wil ondersteunen,” aldus Marco Glastra directeur Groninger Landschap.

In de provincie Groningen ondersteunt het Cultuurfonds onder andere een samenwerking tussen scholen en natuurorganisaties met als doel het gebied van de Beertsterplas te benutten als een natuurklas, waar natuureducatie centraal staat. Daarnaast wordt er gewerkt aan de realisatie van een bomenpark in het dorp Blijham, met verschillende arboreta die dateren uit voor de IJstijd. Een ander initiatief betreft Het Muntbosje in de Onnerpolder, waar men van plan is een weidevogelbelevingslocatie met uitkijkpunt en educatieve informatievoorziening te creëren.

Met de extra donatie van het Cultuurfonds, kunnen er meer van dit soort projecten worden opgestart. Ook is het mogelijk om voor jouw natuurprojecten aan te vragen bij het Cultuurfonds. De provinciale Landschappen dragen met natuurbescherming en natuurontwikkeling bij aan het herstellen van de biodiversiteit. Zo zijn er bufferzones gerealiseerd voor wateropvang bij hevige buien en door aanplant van gevarieerd bos wordt CO2 opgenomen, wat goed is voor bodemherstel. Een gezonde bodem houdt meer water vast en draagt dus bij aan de natuurkwaliteit.

Geef om natuur

Dat het Cultuurfonds al zo’n 60 jaar bijdraagt aan het behoud en de versterking van de natuur in Nederland kan dankzij de genereuze steun van donateurs en schenkers. Broers: “We kunnen niet zonder de schenkingen van natuurliefhebbers, want de nood is hoog om te investeren in klimaatbestendige landschappen. Op die manier kunnen we bijdragen aan belangrijke natuurprojecten, educatie, biodiversiteit en behoud van landschappen. We roepen natuurorganisaties dan ook op om een aanvraag bij ons in te dienen.”

Het Cultuurfonds

Het Cultuurfonds investeert jaarlijks meer dan 40 miljoen euro in de toekomst van cultuur en natuur, dankzij particuliere giften en nalatenschappen, samenwerking met partners en de afdracht van de VriendenLoterij en Nederlandse Loterij. Via het Cultuurfonds krijgen jaarlijks ruim 3.500 cultuur- en natuurprojecten door heel Nederland, in het Caribisch deel van het Koninkrijk en in Suriname een financiële bijdrage.

Kijk voor meer info op cultuurfonds.nl/natuur.

Ingezonden