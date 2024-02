GRONINGEN – Meertmoand Streektoalmoand! Dat betekent een hele maand speciale aandacht voor de streektaal. De Groninger taal staat centraal in de speciale uitgaansladder van Erfgoedpartners I Centrum Groninger Taal & Cultuur. Met de titel Moi, gaaist mit? moi, gaaist met? nodigt de organisatie Groningers uit stad en alle regio’s uit op pad te gaan en streektaalactiviteiten te bezoeken. De ‘meertmoandledder’ biedt een overzicht van muziekconcerten, festivals, literaire optredens, theater en veel meer. De streektaalmaand maart staat centraal, maar er wordt ook alvast vooruitgekeken naar wat er verder dit jaar op het programma staat.

Moi, gaaist mit? Gaaist met?

Volgens streektaalconsulent Fieke Gosselaar gebeurt er veel op het gebied van de Groninger taal en cultuur. De uitgaansladder geeft een goed overzicht: “In de Meertmoandledder staait veur elkenain op n riege wat der in t Grunnegs te beleven is, zoas meziek bie de Komt Goud met HISTER show – spezioale editie – of van bekende Grunneger artiesten Jan Henk de Groot, Tammo & Band of De Troebadoers. Kinst aan de wandel mit de Grunneger Toalroutes, zoas de Jan J. Boer route in de Veenkoloniën of even kovvie en kouk en gezellighaid in Kerk Obergum in Winsum. En we kieken veuroet: De MOOC komt der aan, Grunnegs leren en touglieks n romantische komedie. En in november weer GRN festival in t Kielzog Hoogezand. Ook komt der dit noajoar n nij magazine veur Grunneger toal en cultuur: Moi, gaaist mit? Gaaist met?.”

Meer waiten?

Nieuwsgierig naar welke Groninger taal activiteiten, optredens en streektaalevents er plaatsvinden komende maand maart, en daarna? Lees de meertmoandledder Moi, gaaist mit? moi, gaaist met?, in het Gronings en Nederlands te downloaden op de website van Centrum Groninger Taal & Cultuur: Meertmoand Streektoalmoand: een hele maand Grunnegs! Lees hier de meertmoandledder | CGTC. Bekijk daarnaast voor alle actuele activiteiten in de meertmoand Nieuws en Agenda op de website, en houd de sociale media van Centrum Groninger Taal & Cultuur (Instagram, Facebook en Twitter) in de gaten!

