Pekelders strijden Strijd om Pekels Goud 

Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 27 februari, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

WOLKEN EN ZON | GEEN STORM OF KOU

Het is voor de verandering een rustige en bovenal ook droge dag, met een afwisseling van bewolkte momenten en zonnige perioden. De meeste zonnige perioden zijn er vanmiddag en de wind is meestal zwakjes uit noordoost tot noord, later uit noordwest tot west. De maximumtemperatuur is ongeveer 7 graden.

Komende nacht daalt het naar 0 tot +2 en dan is het soms nog helder, morgenochtend is er kans op een drup regen. Morgenmiddag is het droog met wat zon en dan is het zo’n 8 graden bij een matige zuidwestenwind.

Na morgen worden de weerkaarten wel weer wat actiever, zonder dat er heel natte dagen of dagen met storm en onweer komen. Maar donderdag zal het de meeste tijd bewolkt zijn met ’s middags en ’s avonds vaak regen en vrijdag vallen er ook nog enkele buien. Het volgende weekend valt ook in dat patroon met soms wat zon en een bui en middagtemperaturen rond 10 graden. Dat is overigens iets boven-gemiddeld voor het begin van maart. Dus voorlopig komen er geen écht hoge temperaturen, maar ook geen winterse buien.