Toeristenbelasting gemeenten in provincie Groningen vrijwel ongewijzigd

GRONINGEN – Toeristen die overnachten in een hotel, betalen dit jaar in de provincie Groningen gemiddeld € 1,86 toeristenbelasting per persoon per nacht. Dit bedrag ligt slechts 0,4% hoger dan in 2023: de laagste stijging van alle Nederlandse provincies. Enkel in de gemeente Eemsdelta steeg het tarief. Vorig jaar was de stijging in de provincie fors hoger, namelijk 6,1%. Dit en meer blijkt uit het jaarlijkse onderzoek naar toeristenbelasting van Bungalowparkoverzicht.nl.



Enkel stijging in Eemsdelta

Voor een hotelovernachting in Eemsdelta betalen toeristen iets meer aan toeristenbelasting dan een jaar eerder: het tarief ligt nu op € 1,65 per persoon per nacht, waar dit vorig jaar nog € 1,60 was. De overige negen gemeenten hielden het tarief gelijk of hanteren geen belasting voor toeristen.



Met een gemiddelde stijging van 0,4% zit Groningen beduidend onder het landelijke gemiddelde van 8,1%. In 2023 was de gemiddelde stijging in de provincie fors hoger: toen steeg de toeristenbelasting in Oldambt (+36,4%), de gemeente Groningen (+8,1%) en Eemsdelta (+3,2%).



Wederom hoogste tarief in Gemeente Groningen

Gemiddeld betaal je in Groningen € 1,86 per persoon per nacht aan toeristenbelasting. Dit is lager dan het landelijk gemiddelde van € 2,34. Wel zijn er grote verschillen per gemeente.



De gemeente Groningen spant net als vorig jaar de kroon met een toeristenbelasting van € 4,00. Ook in Eemsdelta ben je als toerist relatief veel geld kwijt bij een nachtje weg. De top 5 duurste Groningse gemeenten is als volgt:



Groningen: € 4,00 Eemsdelta: € 1,65 Midden-Groningen: € 1,60 Het Hogeland: € 1,50 Oldambt: € 1,50



In drie Groningse gemeenten betaal je vooralsnog geen toeristenbelasting: Pekela, Veendam en Westerkwartier. In de gemeente Westerwolde bedraagt de toeristenbelasting 1,25 pp per nacht.



Benieuwd naar de hoogte van de toeristenbelasting in jouw gemeente of die van je vakantiebestemming? Kijk dan op: https://www.bungalowparkoverzicht.nl/nieuws/toeristenbelasting-2024

Ingezonden