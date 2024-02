DeClick: creatieve boost voor jongeren in gemeenten in Groningen

BELLINGWOLDE, WINSCHOTEN, STADSKANAAL – Speciaal voor creatieve jongeren die hun skills verder willen ontwikkelen is DeClick geland in diverse gemeenten in de provincie Groningen. Op dit moment lopen er werkplaatsen in Bellingwolde, Stadskanaal en Winschoten. Er komen er nog veel meer bij!



Voor oplettende lezers in de provincie is DeClick geen onbekende naam. In de afgelopen twee jaar heeft dit project van De Rijdende Popschool op 19 locaties in verschillende gemeenten werkplaatsen georganiseerd. In de werkplaatsen van DeClick komen creatieve jongeren onder begeleiding van professionals samen om van elkaar te leren en hun talenten te ontwikkelen. Uiteindelijk werken de jongeren in een aantal sessies naar een product toe waarin verschillende disciplines aan bod komen. Denk hierbij aan film, muziek, beats maken, rappen, skaten, cosplay, dansen en graffiti.



Diverse disciplines en gemeenschapsgevoel bij DeClick Stadskanaal

Zo zijn de jongeren in Stadskanaal binnen het zelfbedachte thema ‘Celebrate the Differences!’ aan de slag gegaan. Ze maken hardcore/hardstyle beats, sferische muziek en bijpassend artwork. Ze hebben zelf aangegeven dat zij in deze gebieden graag verder willen groeien. Iedereen werkt nu in kleine groepjes binnen de verschillende disciplines en uiteindelijk komt alles samen in een eindproductie. Deelnemers kunnen niet alleen werken aan de skills die ze al hebben, maar ook nieuwe dingen ontdekken. Aydan: ‘De vorige keer zat ik bij de Art groep te tekenen, maar het leek mij ook wel vet om iets met beats te doen. Het is buiten mijn comfortzone, maar ik kan hier wel gewoon zomaar wat dingen proberen en dat is heel leuk.’



Aydan is een van de jongeren die door Martine van jongerencentrum De Kwinne is benaderd om mee te doen aan DeClick. Voor het jongerenwerk is het fijn om een activiteit te hebben die ze normaal niet zomaar kunnen aanbieden. Op deze manier hopen ze ook jongeren naar het jongerencentrum te trekken die buiten de radar vallen, maar wel behoefte hebben aan contact met gelijkgestemden. Het gaat bij DeClick niet alleen om de persoonlijke creatieve ontwikkeling, maar juist om het community gevoel. Door het ontmoeten van andere jongeren en zich te omringen met andere creatieve geesten versnellen de jongeren bij DeClick hun eigen groei. En hoe kan dat beter dan door gewoon lekker nieuwe dingen te proberen?



Toekomstige uitbreidingen van DeClick in 2024

Uiteindelijk komen er in 2024 meer dan 10 locaties met werkplaatsen. Zo is DeClick op dit moment bezig met een anime groep op te starten in Winschoten. Na de voorjaarsvakantie start er een werkplaats in Ter Apel en in bijvoorbeeld Het Hogeland zoekt DeClick een locatie én enthousiaste jongeren.



Voor meer informatie kun je naar de website, www.declick.nl.

Samenwerkingspartners

DeClick wordt mogelijk gemaakt door o.a. het Fonds voor Cultuurparticipatie, het Cultuurfonds, VSBfonds, J.B. Scholtenfonds en het H.S. Kammingafonds, Provincie Groningen en lokale partners.

