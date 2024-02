Lezing over Fré Meis in Sportcafé van MFC de Hardenberg

FINSTERWOLDE – De VCP Oldambt organiseert op woensdag 20 maart a.s. voor de inwoners in-en

buiten het Oldambt een lezing met als thema: herinneringen uit het verleden. De lezing wordt gegeven door journalist/schrijver Dhr. Lejo Siepe.

Dhr. Siepe is mede-auteur van de biografie die gemaakt is over Fré Meis. Ook is Dhr. Siepe bekend van de documentaire getiteld “Woorden van beton”. Een documentaire over het leven van de Groninger Communist, Politicus en stakingsleider Fré Meis. De unieke woorden van Fré Meis als Kameraden, geld, stakingen, meer loon en bezetting zullen deze avond ter sprake komen. Meis was in de tweede helft van de vorige eeuw een van de voormannen van de CPN. Hij overleed in 1992 op 71-jarige leeftijd aan een hartstilstand.



Een deel van de lezing gaat over de roerige strokarton-stakingen in 1969 in Oude Pekela. Tevens

wordt er aandacht besteed aan “ Internationale Roode Hulp”, een communistische Internationale

hulporganisatie, , die onder anderen campagnes leidde voor steun aan de communistische gevangen als

tegenhanger van het Internationale Rode Kruis.



De lezing vindt plaats in het Sportcafé van MFC de Hardenberg, de Hardenberg 5, Finsterwolde

Woensdag 20 maart, aanvang 19.30. De zaal is open om 19.00 uur.



Reservering van zitplaatsen is alleen mogelijk via : gea.vcp@gmail.com VOL=VOL (er zijn ca. 120 zitplaatsen beschikbaar). Mocht u problemen hebben met vervoer naar Finsterwolde, dan kunt u dit

overleggen op bovenstaand e-mailadres.

