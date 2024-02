Repaircafé start in bibliotheek Veendam

VEENDAM – Op maandag 18 maart start het repaircafé in bibliotheek Veendam. We hebben om 13.30 uur een feestelijke opening en daarna is er volop ruimte voor kleine reparaties. Iedere derde maandag van de maand van 13.30 uur tot 15.30 uur is het repaircafé in bibliotheek Veendam.

In het repaircafé kun je gratis terecht voor reparaties aan textiel, huishoudelijke apparaten, elektronica, elektrisch gereedschap en dergelijke. Je kijkt samen met een van onze vrijwilligers wat het probleem is en hoe dit kan worden opgelost. Er is geen voorraad met onderdelen maar we kunnen wel adviseren wat er nodig is en waar dat kan worden aangeschaft. Wanneer je erg tevreden bent kun je geheel vrijwillig een kleine bijdrage doen.

In dit nieuwe repaircafé zijn nieuwe vrijwilligers van harte welkom. Ben je handig met naald en draad, een ervaren klusser en/of technisch onderlegd kom dan gewoon eens langs of neem even contact op met de bibliotheek.

Het repaircafé is gratis toegankelijk en binnenlopen kan altijd. Meer informatie is te vinden via de website van bibliotheek Veendam www.biblionetgroningen.nl/veendam of bij een medewerker in de bibliotheek.

Ingezonden