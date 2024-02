Sta je altijd aan?

Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 28 februari, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

NEVELIG | MORGEN REGENACHTIG

Het is vandaag de meeste tijd bewolkt en vanochtend is het ook nogal nevelig. En er is kans op een drup regen of motregen, al is het de meeste tijd droog. De temperatuur stijgt tot 8 á 9 graden en er staat vanmiddag windkracht 3 tot 4.

Vannacht neemt de kans op wat regen toe en de temperatuur daalt tot ca. 5 graden. Morgen is daarna een tamelijk regenachtige dag want een front ligt over het land en dat trekt bijna niet door naar het oosten. Zowel in de ochtend als in de middag valt er daarom regelmatig regen en morgenavond blijft er ook nog kans op bui. Middagtemperatuur morgen rond 8 graden en dan windkracht 4 uit het zuiden.

Vrijdag waait de wind uit zuid tot zuidoost en in het weekend uit zuidoost tot oost. Het weerbeeld is droger met een enkele bui, maar ook weer af en toe zon. Het is in het weekend vrij zacht met maxima rond 11 graden en minimumtemperaturen rond 5 graden. En dat terwijl het gemiddelde voor het begin van maart een maximum van 8 graden en een minimum van 1 graad is.