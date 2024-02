Verslag van Jan Bossen van het ommetje door Wedde

WEDDE – Woensdag organiseerden de wandelcoaches een wandeling door Wedde. Hieronder het verslag met foto’s gemaakt door Jan Bossen.

Op woensdag 28-februari hadden de wandelcoaches van WandelenWerkt als startpunt weer gekozen voor dorpshuis De Voortgang in Wedde. En hier stond dan ook om 8.45 uur de koffie weer klaar en konden de wandelaars die zich vooraf hadden opgegeven zich weer melden bij de coaches.

Dat dit vooraf aanmelden noodzakelijk is bleek weer eens. De afstanden waren binnen de kortste tijd vol geboekt en moesten een aantal wandelaars in een andere afstand worden ingedeeld. Dit omdat het maximum aantal deelnemers per groep 20 is.

De groep voor de afstand van 10 km vertrok zoals gebruikelijk om 9.15 uur in de richting Wedderbergen. Hierbij passeerden ze de “Jeudenkolke” en de plas bij de Weddermeerhoeve. De terugweg ging door de Hoornder Meeden en over de Swienekooge. Via de Weddermarke ging de wandeling toen richting Vriescheloo. Hierbij ging het over de viaduct over de provinciale weg 368. Daar werd uitleg gegeven waarom het stuk weg waar uitzicht op was, zo kaarsrecht is aangelegd. Ten tijde van de koude oorlog was het de bedoeling dat dit stuk weg eventueel gebruikt kon worden als start- en landingsbaan voor militaire straaljagers.

Verderop passeerden ze een mooi, uniek project. Een aantal enthousiaste mensen is hier bezig een soort coöperatieve tuin aan te leggen. Met als insteek de mensen naar buiten te laten trekken en te gaan tuinieren. Een paar van deze vrijwilligers waren juist bezig met het plaatsen van een ree werende omheining. Een van de vrijwilligers was graag bereid hier uitleg over te geven. Hij gaf aan dat voor deze omheining gebruik wordt gemaakt van natuurlijke materialen. Denk hierbij aan wilgentenen. Verder is het de bedoeling zo natuur- en biologisch mogelijk te werken.

Aangekomen in Vriescheloo werd op de hoek bij de Ossendijk even een korte pauze gehouden. De wandeling ging verder via de Ossendijk en ging zo uiteindelijk, na een paar omwegen te hebben genomen, weer richting Wedde. Via een doorsteek over particulier terrein ging de wandeling nog even langs de Burcht. Hierbij werd een gedenksteen gepasseerd voor in de oorlog gedeporteerde en omgekomen Weddenaren.

Weer in Wedde aangekomen zagen de wandelaars iets bijzonders. Al lange tijd hebben veel Westerwolders zich afgevraagd waar toch die twee Cittaslow slakken van de Krabbenbrugge zijn gebleven. Deze vraag speelde ook bij de dorpsraad van Wedde. En die zijn op onderzoek uitgegaan, en kwamen er uiteindelijk achter dat deze gewoon stonden opgeslagen in een opslagplaats van de gemeente Westerwolde. Op de vraag of ze deze twee stenen terug konden krijgen om ze te herplaatsen werd positief gereageerd, en nu staan ze weer te pronken op het dorpsplein in Wedde.

Weer aangekomen in de Voortgang stond daar voor de liefhebbers de soep met brood te wachten. Het was een prachtige wandelochtend, en hoewel de wandeling al vaker Wedde als startpunt heeft gehad, ging deze ochtend de wandeling over een groot gedeelte die nog niet eerder in een wandeling was opgenomen. Complimenten hiervoor aan de organisatie.

Ingezonden door Jan Bossen