Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 29 februari, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

NATTE SCHRIKKELDAG | LICHT WISSELVALLIG VERVOLG

Het is een zwaar bewolkte schrikkeldag want regelmatig zal er wat regen of motregen vallen, zeker in de loop van de ochtend en vanmiddag. Met name de middag kan tamelijk regenachtig verlopen. De maximumtemperatuur is 8 á 9 graden en er staat een matige zuidenwind, windkracht 3 tot 4.

En vanavond is het zeker ook niet droog. Vannacht neemt de buiigheid wel wat af en morgenochtend is het vrijwel droog met af en toe zon en opklaringen. Morgenmiddag en morgenavond blijft het daarna bij een enkele bui, de wind waait morgenochtend uit het zuidwesten en morgenmiddag opnieuw uit het zuiden. Maximumtemperatuur morgen ca. 9 graden.

Het weekend is daarna vrij rustig met zaterdag een zwakke tot matige zuidoostenwind en zondag een zwakke veranderlijke wind. Zaterdag kan er wel een bui vallen maar er is ook wat zon, zondag is het vaker bewolkt en dan zou er af en toe wat regen kunnen vallen. Na het weekend is het de eerste dagen ook redelijk bewolkt maar meestal is het dan droog, de middagtemperaturen zijn net als in het weekend 9 á 10 graden. Dat zal voorlopig dus weinig veranderen.