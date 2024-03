Eieren zoeken en paasvuur bij de Rhederbrug

Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 1 maart, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

WAT ZON EN EEN ENKELE BUI | LANGE TERMIJN KOUDER

Er kan vanochtend bij ons plaatselijk nog wat lichte regen vallen maar er komen ook al opklaringen. En vanmiddag en vanavond is het droog met vanmiddag mooie zonnige perioden, maar heel warm wordt het niet met een maximum van 9 graden en een matige wind uit het zuidwesten, vanmiddag terugdraaiend naar zuid tot zuidoost.

Vannacht is er kans op een bui en ook dit weekend kan er soms wel een bui vallen, maar wij zitten aan de droge kant van het land want fronten en regenzones uit Engeland komen maar net tot over het westen. De meeste opklaringen zijn er morgen en vooral morgenavond kan er nog een bui vallen, zondag is het vaak bewolkt en dan zou het af en toe lichtjes kunnen regenen. Maar veel is dat dus niet en het wordt een vrij zacht weekend met middagtemperaturen van 10 of 11 graden en morgen een matige wind uit het zuidoosten, zondag is er een zwakke tot matige veranderlijke wind.

In de eerste helft van de volgende week is het ook rustig maar vaak bewolkt met kans op een drup regen of motregen. Later in de week lijkt het met een noordoostenwind iets zonniger te worden. Warmer lijkt het daardoor op lange termijn echter niet te worden: eerder gaat de temperatuur eind volgende week wat omlaag, met kans op nachtvorst.