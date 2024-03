Getuigen gezocht na ernstige mishandeling Nieuwe Ebbingestraat Groningen

GRONINGEN – Een 21-jarige man uit Groningen is vanmorgen rond tussen 05.35 uur en 05.45 uur mishandeld in de Nieuwe Ebbingestraat, ter hoogte van de kruising met het Noorderplantsoen. Hij liep daarbij flink letsel op in zijn gezicht en moest voor behandeling naar het ziekenhuis en de tandarts. Het is onbekend wat er precies is gebeurd, wat de aanleiding was en of er een of meerdere verdachten bij betrokken zijn geweest.

De politie is daarom op zoek naar getuigen die iets hebben gezien of gehoord. Daarbij zijn ze specifiek op zoek naar een vrouw die het slachtoffer kort na de mishandeling heeft aangesproken. Zij is mogelijk een belangrijke getuige in het onderzoek. Ook komt de politie graag in contact met mensen uit de buurt die mogelijk beelden hebben waar iets van de mishandeling of de verdachten te zien is.

Mishandeld

Het slachtoffer vertrok vanmorgen rond 05.15 uur op de fiets vanuit de fietsenparkeerkelder in de Oude Ebbingestraat richting de Nieuwe Ebbingestraat. Kort na 05.35 uur heeft hij nog gebeld dat hij op weg was naar huis. Rond 05.45 uur belt hij deze persoon opnieuw, nu met de mededeling dat hij is mishandeld en flink letsel heeft. Het slachtoffer wordt opgehaald en direct naar het ziekenhuis gebracht. Op dat moment wordt ook de politie gebeld en is direct een onderzoek gestart.

Fiets

De fiets van het slachtoffer is waarschijnlijk door de verdachte(n) meegenomen. Het gaat om een damesfiets in witte, zwarte en gele kleuren van het merk Batavus. Op de stuur van de fiets is een beugel bevestigd voor een fietskrat. De krat zit er niet op. Ook de fiets is een belangrijk onderdeel van het onderzoek. Ken je iemand die sinds vrijdagochtend in het bezit is van een fiets die voldoet aan deze omschrijving?



Getuigen

Heb je vanmorgen tussen 05.30 uur en 05.45 uur iets hebben gezien of gehoord in de buurt van de kruising tussen Nieuwe Ebbingestraat en het Noorderplantsoen? Zie je iemand met de opvallende damesfiets in wit, geel en zwart rijden? Of woon je daar in de buurt en heb je mogelijk beelden, bijvoorbeeld van een deurbelcamera, waar de verdachte(n) en/of de mishandeling te zien zijn? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844