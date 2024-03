STADSKANAAL – Bloemenzee op the Stonefarm

In vier tuinen in Stadskanaal, Blijham, Oostwold en Winschoten zijn weer veel bloembollen extra gepoot. En dat laten ze graag zien tijdens de 16e Groninger bloembollenroute! Tijdens deze open dagen kunnen tuinliefhebbers zonder een afspraak te maken genieten van deze vroege voorjaarstuinen.

De vier tuinen zijn totaal verschillend wat betreft aanleg en sfeer en dat maakt ook in deze tijd van het jaar een bezoek aan de tuinen de moeite waard.

Vandaag was de tweede dag van deze Bloembollenroute.

Uw fotograaf was te gast op de “The Stonefarm” van Anna en Tinus Scheltens, Zijdstukkerweg in Stadskanaal.

Een 20.000 m2 grote tuin met opvallende enorme zwerfkeien in een landschappelijke tuin.

Een grote appelhof (1400 m2) met een tapijt van sneeuwklokjes en krokussen.

Verder zijn er door de hele tuin massa’s stinzenplanten en voorjaarsbollen geplant.

Ook de bermen langs de weg zijn ook royaal beplant.

Vanmorgen voor elf uur stonden de eerste bezoekers al voor de deur om de bloemenzee van deze prachtige tuin te bewonderen.

Een trotse Tinus vertelde dat er vorige week meer dan driehonderd mensen de tuin hebben bewonderd. Ook vandaag stonden lange rijen auto’s van de bezoekers langs de weg.

Er was ook gelegenheid om zelf planten te kopen en ook de buurvrouw, “bij de Boerin” stond er met heerlijke door haar zelf gemaakte kaassoorten.



Op 17 maart zijn de tuinen weer open voor de krokuszondag van 11.00 tot 17.00 uur en ook op

twee opeenvolgende zondagen 21 en 28 april van 11.00 tot 17.00 uur.

Aan deze Bloembollenroute werken verder nog mee:

“De Houtstek” van Thea en Ed van der Hout, Bouwteweg 2, in Blijham,

“Tuinfleur” van Rika en Pieter van Delden, Nieuweweg 34, in Oostwold

en het “Wubsbos” van Jannie Bos, St.Vitusholt 86, in Winschoten,