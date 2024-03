Festival terug naar het begin kondigt bij start kaartverkoop eerste namen aan

EEMSDELTA – In het laatste weekend van mei (24 + 25 + 26 mei 2024) vindt de vijftiende editie plaats van het festival Terug naar het begin (TNHB). Geworteld in het Groningse wierdenlandschap van Eemsdelta, valt het festival op door een mix van optredens in eeuwenoude kerken. De kaartverkoop van deze lustrumeditie is gestart op 1 maart, met de aankondiging van de eerste namen. Op vrijdagavond opent het festival met MARIA MARIA MARIA van de Veenfabriek: deze muziektheatervoorstelling is de hemel in geprezen door de landelijke pers en beleeft tijdens TNHB haar noordelijke première. Voor de zaterdag en zondag staan de grensverleggende artiest Wende én de betoverende zangeres Janne Schra op het programma.

Lustrumeditie opent met noordelijke première

‘’De komende editie wordt een bijzondere.’’ Benoemt artistiek leider Minke van der Velde. ‘’Voor deze speciale lustrumeditie van het festival wordt er met extra zorg aan een passend programma gewerkt.’’ Het festival gaat op vrijdagavond van start met de muziektheatervoorstelling MARIA MARIA MARIA van de Veenfabriek. ‘’De voorstelling is door publiek en pers de hemel in geprezen, maar is nog nooit in het noorden te zien geweest. Daar brengen we met TNHB verandering in. En vanwege het eerdere succes van de voorstelling zal MARIA MARIA MARIA ook op de zaterdag en zondag van TNHB te zien zijn.’’ vult Minke aan. Ook de artiesten Wende en Janne Schra zijn inmiddels aangekondigd. Twee namen waar het festival erg naar uit kijkt. Minke hierover: ‘’Ze weten zichzelf telkens opnieuw uit te vinden. Ook tijdens TNHB maken ze er iets bijzonders van en spelen ze met hun muziek in op de unieke speellocaties. En dit is nog maar het begin, want er is nog zoveel moois aan te kondigen.”

Succesformule in het Groninger landschap

TNHB speelt zich af in het Groninger wierdenlandschap van Eemsdelta. Fietsend van het ene naar het andere wierdendorp, is het nog goed te zien hoe dit landschap verbonden is met de zee. De wierden waren – nog voor de komst van dijken – de eerste bescherming tegen het water. En daarop werden al heel vroeg de kerkjes gebouwd, die bij TNHB het karaktervolle decor vormen voor vrijwel elke kunstvorm. Van het mystieke Mariakerkje boven op de wierde van Krewerd, tot de imposante ‘boerenkathedraal’ midden in het dorp Loppersum. Al 15 jaar maken deze magische locaties van elke voorstelling een bijzondere belevenis.

Tickets

Tickets voor TNHB zijn te koop via terugnaarhetbegin.nl. Het is mogelijk om een dagkaart aan te schaffen, maar ook tickets voor het hele weekend zijn beschikbaar. Tot 1 april wordt 20% Vroege Vogel korting aangeboden. Ben je student, CJP-pas houder of inwoner van Eemsdelta? Dan profiteer je zelfs van 50% korting in de ticketshop!

Ingezonden