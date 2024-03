Het Haydn Jeugd Strijkorkest komt naar Finsterwolde

FINSTERWOLDE – Dit voorjaar vindt in de Stefanuskerk in Finsterwolde een uniek optreden plaats van het Haydn Jeugd Strijkorkest.

Dit orkest is in 1989 opgericht om extra getalenteerde jeugdige strijkers (leeftijd van 9 tot 18 jaar) uit Noord-Nederland te begeleiden op hun weg naar het concertpodium en ze een kans te geven een zo hoog mogelijk muzikaal niveau te bereiken. Dat dit uitstekend lukt, blijkt onder meer uit een vijfsterrenrecensie in het Dagblad van het Noorden uit 2022: ‘Wat een feest! Het Haydn Jeugd Strijkorkest, bestaande uit zo’n 30 jonge violisten, altviolisten, cellisten en contrabassisten verzorgde een topavond.’

Het orkest geeft jaarlijks verschillende concerten in binnen- en buitenland en wordt gezien als het visitekaartje van de Groninger muziekcultuur. Dat er nu een optreden komt in de Stefanuskerk is een geweldige kans om in eigen omgeving te ervaren wat dit orkest zo bijzonder maakt. Er wordt werk gespeeld van de Tsjechische componist L. Janácek en de astronoom-componist W. Herschel. Daarnaast zal concertmeester Niek de Boer soleren met de ‘Romance’ van Dvorák.

Kaarten zijn te reserveren via sca.stefanuskerk@gmail.com

Datum: zondag 14 april 2024

Het concert begint om 15.00 uur, de kerk gaat open om 14.30 uur.

Plaats: Stefanuskerk, C.G Wiegersweg 1, 9684 CA Finsterwolde

Voor meer informatie klik hier.

Ingezonden