Westerwolde Weerbericht van: | Zondag 3 maart, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

ZACHTE ZONDAG | LATER MINDER ZACHT

Het wordt een mooie en zachte zondag want een zwak front ligt nog boven het westen en zuiden van het land, maar wij hebben vooral zonnige perioden met wat wolkenvelden. En bij een zwakke tot matige zuidoostenwind loopt de temperatuur gestaag op: het zal uitkomen op 14 á 15 graden.

Een lente-achtige dag dus met vannacht en morgenochtend weer meer bewolking en vannacht ook kans op een drup regen, morgenmiddag zijn er opnieuw zonnige perioden. Dan ligt de temperatuur rond 11 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Minimumtemperatuur komende nacht rond 4 graden.

Dinsdag draait de wind naar het oosten maar dat geeft weer wat meer bewolking, want een storing uit het zuiden dringt op. Op die overgangszone kan dinsdag ook wat lichte regen ontstaan en ook woensdag maken wij kans op een beetje regen. Later in de week brengt een toenemende oostenwind meer zon en droog weer. Maar de temperatuur is dan niet zo hoog met maxima rond 11 graden.